Einbruch in Marsberg: Unbekannte durchwühlen Wohnung

Marsberg. In Marsberg in der Bundesstraße ist eingebrochen worden. Wie die Täter in die Wohnung gelangt sind und was sie erbeutet haben.

In Marsberg sind unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Bundesstraße brachen am Mittwoch noch unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Der Vorfall muss sich zwischen 13 und 22 Uhr ereignet haben. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchwühlten im Anschluss die Räume. Es wurden diverse Gegenstände entwendet.

Polizei sucht Zeugen

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.