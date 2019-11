Einbrecher versuchten am Wochenende ihr Glück in einem Einfamilienhaus in Brilon und bohrten mehrfach in die Terrassentür des Hauses.

Unbekannte Täter wollten Terrassentüre in Brilon aufbohren

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag in ein Einfamilienhaus am Burghagener Weg einzubrechen. Zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr bohrten die Einbrecher mehrfach in die Terrassentür des Hauses.

Sie schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.