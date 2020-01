In Medebach und in Brilon haben Einbrecher zugeschlagen.

Brilon/Medebach. In Düdinghausen und in Brilon waren Einbrecher unterwegs. In einem Fall hatten sie Glück, in einem scheiterten sie am Einbruchsschutz.

Einbrecher waren in Brilon und Medebach unterwegs

In ein Ferienhauses auf der Grimmestraße in Düdinghausen brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr, ein. Durch eine aufgebrochene Kellertür gelangten die Täter in das Gebäude. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch verhindert

Der angebrachte Einbruchschutz einer Seitentür verhinderte einen Einbruch in eine Gaststätte an der Derkere Straße in Brilon. Zwischen Sonntag, 7 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, scheiterten die unbekannten Täter beim Versuch, die Tür aufzuhebeln.

Ohne in das Gebäude zu gelangen, flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.