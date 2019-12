Brilon/Medebach. Einbrecher haben zurzeit Hochkonjunktur. Diesmal haben sie in Brilon und in Medebach zugeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher schlagen in Brilon und Medebach zu

Unbekannte Täter hebelten am Samstag ein Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am Friedhof“ auf. Im Haus versuchten die Einbrecher eine Wohnungstür aufzubrechen, scheiterten aber an der massiven Bauweise der Tür. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Auf Werkzeuge, Geräte und Sättel aus einem Pferdestall an der Korbacher Straße in Medebach hatten es Einbrecher bereits in der Nacht zum Freitag abgesehen. Zwischen 16.45 und 8 Uhr brachen die Täter einen Geräteraum auf und entwendeten die Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung zu setzen.