Einbrecher - hier ein Symbolbild - haben in Olsberg zugeschlagen und Arbeitsgeräte aus einem Wohnhaus gestohlen.

Polizei Einbrecher lassen in Olsberg Arbeitsgeräte mitgehen

Olsberg. Einbrecher sind in Olsberg aktiv gewesen. Sie sind in der Hüttenstraße in ein Wohnhaus eingedrungen.

Im Zeitraum zwischen dem 28. Mai gegen 8.40 Uhr und dem 3. Juli gegen 17.20 Uhr sind Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses in der Hüttenstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Täter brachen den Angaben zufolge die Kellertür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Die Unbekannten entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Die Polizeiwache Brilon bittet um Hinweise unter 02961 90 200.