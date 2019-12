Einbrecher machen keine Weihnachtspause: in Altenbüren und in Brilon haben sie am Wochenende zugeschlagen.

Polizei Einbrecher in Altenbüren und in Brilon unterwegs

Altenbüren/Brilon. Unerwarteten und unerwünschten Besuch hatten die Bewohner eines Wohnhauses in Altenbüren und eine Firma am Briloner Ostring.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher in Altenbüren und in Brilon unterwegs

Bisher unbekannte Täter öffneten am Samstagnachmittag durch ein gekipptes Fenster ein daneben befindliches Fenster eines Wohnhauses in der Kreuzbergstraße in Altenbüren.. Dadurch drangen sie in die Wohnung ein. Sie durchsuchten die Schränke im Haus. Es wurden augenscheinlich keine Gegenstände entwendet.

Smartphones erbeutet

Bereits in der Nacht zu Samstag gegen 2.45 Uhr hatten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu den Büroräumen einer Firma in der Straße Ostring in Brilon aufgehebelt. Aus den Büroräumen entwendeten sie zwei Smartphones des Herstellers Samsung. Um Hinweise bittet die Polizeiwache in Brilon unter 02961 90 200.

Im Winter mehr Einbrüche

In der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen. Auch vor dem Sauerland machen die reisenden Tätergruppen keinen Halt. Deshalb geht die Polizei verstärkt mit gezielten Kontrollen gegen die Wohnungseinbrecher vor.

Neben den offenen Kontrolltagen erhöht die Polizei durch weitere Maßnahmen den Druck auf die Täter. So wurden vergangene Woche an verschiedenen Stellen in Arnsberg über 160 Fahrzeuge kontrolliert.

Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei ist auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. „Wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden“, so die Pressestelle der Polizei in Meschede. Sie rät: „Achten Sie auf Einbrecher in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie beim geringsten Verdacht direkt den Polizeiruf 110. Die Polizei nimmt jeden dieser Hinweise ernst! Niemand muss Konsequenzen befürchten, wenn sich herausstellt, dass doch alles seine Richtigkeit hat.