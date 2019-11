Einbruch Einbrecher dringen in Einfamilienhaus in Brilon ein

Noch unbekannte Einbrecher sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Brilon eingestiegen. Zwischen Sonntag, 13.45 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, brachen sie ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses in der Straße Auf dem Schönen Felde auf.

Im Haus durchsuchten sie mehrere Schränke und Räume. Über das Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Brilon unter