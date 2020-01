Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Ausblick

Die kostenintensive Digitalisierung, die steigenden regulatorischen Anforderungen, die zunehmende Konkurrenz durch Direktbanken oder auch Google, Amazon, Facebook und Co., die in immer mehr Bereiche der klassischen Geldinstitute hineindrängen – all das sind Aufgaben, denen sich die Sparkasse stellen muss.

Kundenanforderungen und Kundenwünsche ändern sich immer schneller und setzen ein flexibles Reagieren voraus. Die Sparkassen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen zunehmender digitaler Nutzung und Wunsch nach Nähe.

„Wir haben auf die digitale Entwicklung rechtzeitig reagiert, antworten im Sinne unserer Kunden mit Anlagealternativen auf die geringen Sparzinsen und haben eine solide Eigenkapitalbasis“, blickt Ingo Ritter optimistisch in die Zukunft. Besonders wichtig sei es, dass die Menschen in der Region die Nähe zur „ihrer“ Sparkasse schätzen.