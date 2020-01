Diskussionen auch in Neuastenberg und Langewiese

Neben den Feuerwehrgerätehäusern in Züschen und Niedersfeld besteht auch in Langewiese und Neuastenberg Handlungsbedarf. Der Brandschutzsachverständige Christian Eichhorn hat im Dezember auch für die beiden Höhendörfer-Löschgruppen die Perspektiven bewertet.

Er schlägt ein gemeinsames Gebäude zwischen den Orten vor. Beide Gruppen würden dabei bestehen bleiben und bekämen eigene Schulungs-, Lager- und Büroräume, würden sich aber die Fahrzeughalle teilen. Ein Vorschlag, der auf Widerstand stößt. „Das würde beide Gruppen schwächen“, befand Klaus Homrighausen (CDU) aus Neuastenberg in der Ratssitzung. Es gebe auch bereits vereinzelte Drohungen, in diesem Fall das Ehrenamt niederzulegen.

Auch in den Höhendörfern falle eine Entscheidung nur in Absprache mit den Orten, betonte wiederum der Bürgermeister. Es müsse aber möglich sein, alle Optionen abzuwägen. Einstimmig beschlossen wurde, dass alle Beteiligten ab sofort auf Grundlage der Gutachten in die Diskussion eintreten sollen.