Dina Hillebrand setzt in Brilon Erzähltes in Portraits um

Ihre Portraits sind nicht einfach ein Abbild der Menschen, die sie zeichnet, sondern Ausdruck einer kurzen, aber intensiven Begegnung: Die Kunst-Therapeutin und Kunstpädagogin Dina Hillebrand bietet Senioren und ihren Angehörigen an, Biografie-Kunst-Portraits von ihnen zu malen und ein außergewöhnliches künstlerisches Zeitfenster zu öffnen.

Das Projekt steht unter dem Titel: „Der Moment im Portrait - Deinem Leben auf der Spur.“ Das Besondere dabei: Die 23-jährige Künstlerin zeichnet, während sie mit ihren Modellen spricht. Das Erzählte lässt sie in die Portraits während ihrer einstündigen Arbeit direkt mit einfließen. Dina Hillebrand erzählt: „Es geht mir um eine Begegnung durch das Zeichnen und mit dem Zeichnen. Ich lade zu einer Begegnung ein, die durch das Portraitzeichnen entsteht.“

Dina Hillebrand startet in Brilon das Projekt: „Der Moment im Portrait - Deinem Leben auf der Spur.“ Foto: Christoph Plünnecke

Stimmung und Gefühle sind wichtig

Im Gespräch mit den Senioren möchte die junge Frau erfahren, was die Person, die sie zeichnet, in ihrem Leben gemacht hat, was die Person ausmacht, was sie bewegt. Ein Blick, ein Lächeln, Gesprächsfetzen, Gefühle - all das möchte Dina Hillebrand einfangen und in die Portraits einbringen. „Mir ist es wichtig, die Stimmung einzufangen“, erklärt die Kunst-Therapeutin. Sie kann sich auch gut vorstellen, zwei Personen zu zeichnen, die in Beziehung zueinander stehen. Der Fokus würde dann jedoch auf einer Hauptfigur liegen.

„Gemeinsam wollen wir Zeit- und Erinnerungsfenster gestalten“, sagt Dina Hillebrand: „Der Zeitraum bleibt offen und frei gestaltbar. Erinnerungen dürfen geteilt, ein Lächeln darf kommen und auch wieder verschwinden. Ich lade zu einer Begegnung ein, die durch das Portraitzeichnen entsteht.“ Mit selbstgewähltem Material, wie zum Beispiel Kohle, Bleistift oder auch Ton, wird das Kunstwerk angefertigt.

Idee hat sich während des Studiums entwickelt

Die 23-jährige Dina Hillebrand studiert zurzeit in Leipzig Theaterwissenschaften. Abgeschlossen hat sie bereits ein Kunst- und Kunstpädagogik-Studium. In dieser Zeit ist auch die Idee zu dieser besonderen, interaktiven Art des Portrait-Zeichnens entstanden. „Wir haben uns oft gegenseitig portraitiert und daraus hat sich die Idee entwickelt.“

Dina Hillebrand kennt das Sauerland schon von klein auf: Ihre Mutter stammt aus Brilon, ihre Großeltern und Verwandte leben hier. Und so kam der Kontakt zur Caritas über die Engelbert-Quartiersentwicklerin Jutta Hillebrand-Morgenroth zustande.

Kunstprojekt Termine können schon jetzt vereinbart werden Das einstündige Portrait-Zeichnen kostet 50 Euro. Man kann auch Gutscheine verschenken. Die Treffen finden im Zuhause der Interessierten statt, das kann ein Seniorenzentrum oder das Eigenheim sein. Weitere Infos und Terminabsprache unter 02961 9657414 oder per Mail an:

Die Zeichen-Aktion dauert jeweils eine Stunde. Diese Zeit soll den Menschen, die portraitiert werden, gut tun, wünscht sich Dina Hillebrand, die den Senioren durch das Projekt mal eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit und Zuwendung geben möchte: „Im Miteinander wollen wir einen Raum schaffen, der außerhalb von Zeit und Sorgen existiert.“

Dem Leben auf der Spur

Und Jutta Hillebrand-Morgenroth ergänzt: „Wir möchten mit diesem Angebot die Lebensqualität der Senioren fördern und ihnen Zeit und Raum geben, sich mit sich selbst, ihrer Geschichte und ihrer jetzigen Situation zu beschäftigen. Am Ende wird deutlich: Wir sind da - mit unserer Geschichte und mit unserem Gesicht.“

Das Biografie-Kunst-Projekt findet in Kooperation mit dem Caritasverband Brilon statt und läuft vom 16. bis 22. März und vom 30. März bis zum 5. April.