Einige Praxen im Altkreis Brilon bietet dauerhaft Corona-Tests an.

Nasen-/Rachenabstrich Diese Praxen aus dem Altkreis Brilon bieten Corona-Tests an

Altkreis Brilon. Der Ärzteverbund Südwestfalen und die KVWL listen auf, welche Arztpraxen Corona-Tests anbieten. Diese Praxen aus dem Altkreis Brilon sind dabei.

Der Ärzteverbund Südwestfalen hat in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und den Gesundheitsämtern in der Region die Internetseite www.coronatestpraxis.de eingerichtet, über die Bürger nach Ärzten in ihrer Region suchen können, die Coronatests z.B. bei Reiserückkehrern, Lehrern und Kitamitarbeitern durchführen.

Nach Eingabe der eigenen Adresse oder eines Standorts werden die nächstgelegenen Praxen angezeigt.

Folgende Praxen aus dem Altkreis Brilon werden dort aufgelistet und bieten grundsätzlich Testung auf COVID19-Infektion per Nasen-/Rachenabstrich an:

Die Praxen aus dem Altkreis Brilon im Überblick

Marsberg: Dr. med. Shasha Fang-Müller 34431 Marsberg Sauerlandstr. 126 (02991)334

Marsberg: Dres. med. Ising und Kirschbaum 34431 Marsberg Paulinenstr. 1 (02992)8949

Brilon: Loos und Schmidt 59929 Brilon Gartenstr. 15 (02961)8345

Olsberg: Dr. med. Christoph Hüttemann 59939 Olsberg Bahnhofstr. 15 (02962)977620

Olsberg: Dr. med. Juliane Wunderlich 59939 Olsberg Hauptstraße 85 (02962)1626

Winterberg: Dr. med. Martin Nieswand 59955 Winterberg Nuhnestr. 6 (02981)3733

Winterberg: Dr. med. Martina Mertznich 59955 Winterberg Hauptstr. 16 (02981)6974

Medebach: Förster und Kollegen 59964 Medebach Niederstr. 2 (02982)92120