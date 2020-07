Die Corona-Testergebnisse aus der Kita in Hesborn liegen vor

In der Kita in Hallenberg-Hesborn gibt es Coronafälle. Jetzt wurden alle Kinder der betroffenen Gruppe getestet.

Hochsauerlandkreis. Im Kindergarten St. Marien Hesborn im HSK gibt es Corona-Fälle. Kinder und Erzieherinnen wurden getestet. Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Das Gesundheitsamt im Hochsauerlandkreis hatte am Montag mitgeteilt, dass eine von drei Gruppen des Kindergartens in Hallenberg-Hesborn geschlossen werden musste, nachdem dort zwei Kinder, die die Einrichtung besucht haben, positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Daraufhin wurden sämtliche Kinder der betroffenen Gruppe sowie die Erzieherinnen, die Kontakt zu den beiden infizierten Kindern hatten getestet und in Quarantäne. Das Ergebnis liegt nun vor. „Es gibt keinen weiteren Corona-Fall. Sämtliche Testergebnisse waren negativ“, so die Sprecherin des Hochsauerlandkreises, Carolin Fisch, auf Anfrage der Westfalenpost.

Der Betrieb in den anderen beiden Kita-Gruppen war fortgesetzt worden. Durch das Hygienekonzept in Kindertagesstätten, das nach dem Corona-Lockdown erarbeitet wurde, soll Übergreifen von Infektionen auf unterschiedliche Kita-Gruppen verhindert werden.

Die Corona-Zahlen aus dem HSK

Der Hochsauerlandkreis hat auch die Corona-Statistik für den 22. Juli veröffentlicht. Demnach gibt es – Stand Mittwoch, 22. Juli, 9 Uhr – im HSK keine weitere Neuerkrankung im Vergleich zum Vortag. Eine mit dem Coronavirus infizierte Person wird als genesen gemeldet.

In der Statistik sind damit 72 Erkrankte, 609 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Stationär wird eine Person behandelt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt HSK-weit 698.