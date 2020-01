Bereits zum dritten Mal hat die Reiseplattform Travelcircus die fotogensten Kleinstädte Deutschlands in einem Ranking aufgelistet. Winterberg liegt nach wie vor mit sehr guten Zahlen auf dem zweiten Platz, aber nur ganz knapp hinter dem bayerischen Füssen.

Für Winterbergs Tourismus-Manager Michael Beckmann ist klar: „Soziale Medien wie Instagram sind für Orte mit Tourismuspotenzial ein Geschenk.“ Seit Jahren liefert sich Winterberg mit einer Kleinstadt einen Wettstreit: Welche Tourismusort wird häufiger fotografiert und bei Instagram eingestellt?

Beliebtheit: Schloss Neuschwanstein als Motiv schwer zu schlagen

Seit zwei Jahren hat Füssen die Nase vorn. Das prachtvolle Schloss Neuschwanstein ist ein Bildmotiv, das nur schwer zu schlagen ist. 169.600 Beiträge mit dem Hashtag „Füssen“ zählte die Reisewebsite Travelcircus im Jahr 2019. Der Hashtag „Winterberg“ lag nur knapp dahinter. Insgesamt wurde die Stadt 163.400 Mal bei Instagram abgelichtet.

Mittlerweile hat die Ferienregion Winterberg und Hallenberg die 150.000-Beiträge-Marke geknackt und steigt von 74.082 (2017) über 117.500 (2018) auf 163.400 Instagram-Posts.

Kein Wunder – nicht mehr nur als Wintersportort bekannt, strömen auch in der schneefreien Zeit die Gäste nach Winterberg und posten ihre Fotos. Bereits zum dritten Mal hatte Travelcircus 1.012 deutsche Kleinstädte anhand ihrer Instagram-Beiträge analysiert. „Winterberg, Füssen und Rothenburg sind die neuen Hotspots der Instagrammer“, so die Reiseexperten von Travelcircus. „Soziale Medien wie Facebook und Instagram sind immer wichtiger für den Tourismus. Die geposteten Fotos erreichen eine große Zahl an Usern, die damit dazu andere motivieren, ebenfalls den gezeigten Urlaubsort zu besuchen“, so der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, Michael Beckmann.

Soziale Medien für Urlaubsregionen immer wichtiger

Fotos haben also längst nicht mehr nur einen emotionalen Wert, sondern machen Reiseziele auch für andere User attraktiver. Immer mehr Fotos von Mountainbikern Dies hat auch eine Umfrage der Hotelkette Intercontinental bestätigt. Online wurden mehr als 7000 Menschen aus den Städten Paris, London, New York, Schanghai, Dubai, Sydney und Mexiko-Stadt befragt. 40 Prozent der Befragten wollen bei Reisen soziale Medien nutzen. 77 Prozent gaben an, Selfies vor den bekannten Sehenswürdigkeiten machen und teilen zu wollen.

Die Reisewebseite Travelcircus stellte zudem fest, dass es besonders die sportlichen Fotos sind, die am meisten vorkommen. Dabei sind es immer mehr Sommerbilder von Mountainbikern, die hochgeladen werden.

Einzige Kleinstadt aus dem Sauerland unter Top 100

„Das Ranking ist nun zum dritten Mal eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Wir arbeiten weiter hart daran, unseren Gästen im Sommer wie im Winter ein attraktives Urlaubsziel zu bieten. Das wird mit Fotos und Hashtags belohnt“, so Michael Beckmann. Vor Winterberg landete nur Füssen in Bayern mit fast genau 5.500 Hashtags mehr auf dem ersten Platz im Ranking. „So knapp direkt hinter einer touristischen Hochburg wie Füssen mit den Königsschlössern und etlichen weltberühmten Sehenswürdigkeiten zu liegen, freut uns natürlich“, so Beckmann weiter. Winterberg ist die einzige Kleinstadt aus dem Sauerland unter den Top 100. Auf dem dritten Rang liegt Rothenburg mit knapp unter 100.000 Posts.