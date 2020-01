Deshalb ist der Winter im Sauerland so schneearm und mild

Die Temperaturen klettern in den tieferen Lagen des Hochsauerlandkreises in den kommenden Tagen sogar über die schon fast frühlingshafte 10°C-Marke.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Die Weihnachtsferien sind vorbei und winterliches Wetter haben sie rund um den Kahlen Asten nur sehr dosiert gebracht. Am vergangenen Sonntagmorgen lag auf dem Vater der Sauerländer Berge zumindest die erste Schneedecke des neuen Jahres. Sehr schnell war dieser 1 cm dann aber auch wieder verschwunden. In den kommenden Tagen bleibt es bis auf 840 m Höhe weitgehend frostfrei, denn nach einem noch recht kalten Montag lebt der Südwestwind wieder auf und damit erreicht milde Atlantikluft Winterberg und seine Dörfer, so unser Wetterexperte Julian Pape.

Wetterexperte Julian Pape aus Winterberg Foto: Privat

Am Dienstag ist die Wolkendecke bereits wieder recht dicht und vor allem zum Nachmittag ist leichter Regen möglich, die Mengen halten sich aber noch in engen Grenzen. Am Mittwoch verstärkt sich der südwestliche Wind dann weiter und die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag selbst in den höchsten Lagen auf 5 bis 6°C an. Dazu ist es weiterhin dicht bewölkt und es kann zeitweise regnen, meist aber weiterhin leicht. Am Donnerstag deutet sich dann der Durchzug eines etwas kräftigeren Tiefdruckgebietes an. Dieses bringt zeitweise Regen, weiterhin milde Temperaturen und einige Sturmböen mit sich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Im Vergleich zu den Orten weiter im Norden und Westen begann der Januar in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg vergleichsweise frisch. Zumindest ab und an strömte recht kalte Luft aus dem hessischen Becken die Flussläufe von Diemel, Orke und Nuhne hinauf und sorgte für Temperaturen um den Gefrierpunkt. Schnee oder Dauerfrost, so wie man dies von einem Januar eigentlich erwarten würde, zeigten sich aber freilich auch hier nicht und daran wird sich in den kommenden Tagen auch nur wenig ändern.

Im Gegenteil – mit einem auflebenden Südwestwind werden die Temperaturen vor allem zum Mittwoch und Donnerstag deutlich ansteigen und vor allem im Raum Marsberg nähern sie sich der 10°C-Marke. Zuvor kann es in der Nacht zu Mittwoch noch vereinzelt Temperaturen nahe des Gefrierpunktes geben, örtlich ist auch nochmal gefrierende Nässe nicht ausgeschlossen. Am Tag setzt sich der Südwestwind dann aber auch hinter Schlossberg, Ziegenhelle und Ettelsberg durch und die folgenden Nächte bleiben frostfrei. Dazu regnet es bis zum Mittwochabend nur vereinzelt, am Donnerstag kann es dann aber etwas häufiger nass werden.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Aufmerksame Naturbeobachter konnten in den Weihnachtsferien vor allem in den tieferen Lagen des Ruhrtals schon die ein oder anderen Frühlingsboten entdecken. Es ist nicht unüblich, dass sich einige Frühblüher in Phasen milder Witterung bereits im Hochwinter zeigen können. Sollte es dann aber doch noch richtig kalt werden, kann dies allerdings teils zum Problem werden und Frostschäden an den Pflanzen verursachen. In den kommenden Tagen ist dies allerdings bei weitem nicht zu erwarten.

Die Temperaturen schlagen sogar die noch etwas mildere Richtung ein und streben vor allem am Mittwoch und Donnerstag bis über die Marke von 10°C hinaus. Aufgrund von vielen Wolken und zeitweisem Regen bleibt der Eindruck dieser milden Temperaturen dann aber doch sehr gedämpft. Es ist weiterhin ungemütlich, windig und der vor allem zum Donnerstag zunehmende Regen tut sein Übriges. Mit diesem Regen wird diese sehr milde Phase in der Nacht zum Freitag dann auch beendet. Die nachfolgend einströmende Luft ist aber auch weiterhin zu mild für winterliches Wetter. Die Temperaturen bleiben meist im leichten Plusbereich.

Der Trend: Ein weitgehend ruhiges Wochenende steht dem Sauerland bevor: Unter einem Hochdruckgebiet bleibt es oft trocken und am Tag zeigt sich die Sonne zumindest ab und an. In den Nächten örtlich leichter Frost.