Der Pastorale Raum Marsberg soll zusammenwachsen

Marsberg. In einem eindrucksvollen Gottesdienst übergab Domkapitular Andreas Kurte die Pastoralvereinbarung für den Pastoralen Raum Marsberg.

Aus den selbstständigen 17 Kirchengemeinden im Stadtgebiet haben sich in den vergangenen Jahrzehnten drei Pastoralverbünde gebildet: Marsberg-Mitte, Marsberg-Süd und Sindfeld-Diemeltal. Daraus wurde am 1. Januar 2016 der Pastorale Raum Marsberg. Startschuss für einen Entwicklungsprozess, der die Kirchengemeinden und die drei Pastoralverbünde zusammenwachsen lassen soll. Vor dem Hintergrund zurückgehendem Kirchenpersonals sowie Gläubiger.

„Zukunft bewegt – wir wachsen zusammen“ - die Pastoralvereinbarung als Wegweiser, wie der große Pastoralverbund Marsberg gelingen kann, ist jetzt fertig. Am Sonntag ist die Vereinbarung in Kraft getreten. Erzbischof Hans-Josef Becker aus Paderborn hat sie mit Stempel und Unterschrift besiegelt und wünscht damit „allen Gläubigen viel Kraft, Mut und Gottes Segen bei der Gestaltung der Zukunft im Pastoralverbund.

45 Seiten stark

Domkapitular Andreas Kurte übergab die druckfrische, 45 DIN-A-4-Seiten starke Vereinbarung in einem Festhochamt an Propst Meinolf Kemper. Schon der Einzug war beeindruckend. Alle Schützenbruderschaften und -vereine aus dem Stadtgebiet zogen mit ihren Fahnenabordnungen in die bis auf den letzten Platz besetzte Propsteikirche ein. Gefolgt von den Kolpingsfamilien, den Knappen aus Giershagen und den Frauengemeinschaften. Messdienern aus allen Kirchengemeinden der Stadt folgten die Geistlichen, die Vikare, die Gemeindereferenten und Vertreter der evangelischen Kirche.

In den vorderen Reihen der Propsteikirche hatten die Vertreter der Pfarrgemeinden und Kirchenvorstände ihre Plätze eingenommen neben ihnen die Mitglieder der Steuerungsgruppe des Pastoralen Prozesses und Vertreter aus Politik und Verwaltung.

Der Domkapitular trug „das kostbarste Messgewand, das wir haben“, wie Propst Kemper betonte. Mit Stickerei aus dem 15. Jahrhundert. Zur Festmesse wurde es extra aus der Schatzkammer des Museums der Stadt Marsberg geholt. In seiner Predigt ging der Domkapitular auf die Veränderungen in der Kirche ein. Kirche heute sei nicht nur ein Haus voll Glorie schauet.

Viele negative Dinge seien an die Oberfläche gekommen. Mancher frage sich, so Domkapitular Kurte: „Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, oder trete ich doch lieber aus?“. Etwas fehle beiden Kirchen: „Es fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können. Das ist derzeit der größte Mangel.“

Frage hinter Pastoralvereinbarung

Die Frage hinter der Pastoralvereinbarung laute: „Wie kriegen wir den Spannungsbogen hin, zu vermitteln, dass der Glauben hier einen Ort hat.“ Der Domkapitular dankte allen, die sich einige Jahre der Erarbeitung der Antworten gestellt und die Rahmenbedingungen formuliert haben. Dabei gehe es nicht darum, die heutigen Strukturen zu erhalten, sondern neue Wege zu finden „ohne schwerem Gepäck“.

17 Kirchengemeinden

Zur Gabenbereitung zeigten Vertreter aus den 17 Gemeinden des Pastoralen Raumes auf, was ihre Kirchengemeinden ausmacht. Der Vertreter aus Bredelar: „Wir sind stolz auf die gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde.“ Die Vertreterin aus Essentho: „Wir sind stolz, dass wir in den Sommermonaten die Werktagsmessen an der Antonius-Kapelle feiern und wir ein neues Pfarrheim haben.“

Zum Ende des Gottesdienstes empfahl Dechant Richard Steilmann: „Nehmen Sie Abschied von dem, was weg kann und geben Sie Neuem eine Chance.“

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck stellte fest, dass „es ohne größere Einheiten auf dem globalen Weg nicht geht“. Elke Dropmann und Jutta Pape überbrachten die Grüße der evangelischen Kirchengemeinde Marsberg, die in an dem Prozess mitgewirkt hat. Auch die evangelische Kirche habe einen ähnlichen Prozess zu durchlaufen. Aus drei selbständigen Gemeinden ist eine Gesamtgemeinde geworden mit weniger Geistlichen. Elke Dropmann: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Jutta Pape: „Machen Sie sich mutig und mit Gottvertrauen darauf.“

Den Gottesdienst umrahmte der Chor der Kantorei Marsberg unter Leitung von Marcel Eliasch, der sie gemeinsam mit Georg Lange an der Orgel begleitete.

Pastoralvereinbarung zeigt Weg auf

Die Pastoralvereinbarung für den Pastoralverbund Marsberg zeigt den dreijährigen Weg dorthin auf, beschreibt die Beteiligten und die Arbeitsweise der Steuerungsgruppe sowie den Weg bis zur Beschreibung der Zielsetzung, wie die Ziele erreicht werden können sowie die sieben Arbeitsgruppen und deren Handlungsauftrag.

Ein Ziel ist die Vertiefung des Glaubens. Eine Maßnahmen von vier, die dahinführen: Angebote zum Gespräch, Segen, Beichte in einer der Anbetungskapellen. Ein weiteres Ziel: Begleitung von der Geburt bis zum Tod. Maßnahmen dazu: Hinführung zur Taufe, nach der Erstkommunion bis zur Trauerbegleitung und darüber hinaus. Ein weiteres Ziel: Missionarische Kirche sein – Pastorale Orte und Gelegenheiten. Eine Maßnahme: Interessierte suchen und finden.

Weitere Ziele: Sorge um den Nächsten; die Kirche von Marsberg fördert und stärkt die örtliche „Eine-Welt-Arbeit“ und deren Initiativen; Ökumene; Pfarrbrief oder Kommunikation und Vernetzung.

Auch die Gebäude und Finanzen sind dargestellt.