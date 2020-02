Das interessiert Google-Nutzer an Winterberg und Hallenberg

Wonach haben Nutzer der Suchmaschine Google deutschlandweit gesucht, wenn sie sich mit der Stadt Winterberg beschäftigt haben? Während im Jahr 2019 Suchbegriffe wie „Rebecca Reusch“, „Notre Dame“, und „Handball-WM“ am häufigsten gesucht wurden, sieht es in Winterberg anders aus.

Das US-Unternehmen Google wertet jährlich Billionen Suchanfragen aus und erstellt ein Ranking. Wer schon 2019 wissen möchte, wann in Winterberg 2020 Schützenfest ist oder wer ein Appartement für den Skiurlaub in Winterberg bucht, nutzt meist die Suchmaschine. Ermittelt wurden in der Statistik, die bei den Suchanfragen im vergangenen Jahr einen starken Zuwachs erlebt haben. Hier die zehn Begriffe, die in Verbindung mit der Stadt Winterberg die größten Sprünge gemacht haben:

1. Winterberg Fly Line

Seit dem 8. August 2019 ist auf dem Erlebnisberg Kappe in Winterberg die neue Flyline geöffnet. In einem Sitzgeschirr können Gäste zwischen Baumwipfeln bergab fahren. „Wir sind zufrieden mit dem Betrieb bisher“, sagt Senior-Geschäftsführer Georg Brinkmann. Mit zehn bis 15 km/h geht es abwärts – ein weitaus gemütlicheres Tempo als bei einer Zipline-Seilbahn wie dem Astenkick in Neuastenberg, bei der die Fahrgäste über 70km/h erreichen. Die Fly Line war im vergangenen Jahr so bedeutend für die Stadt, dass sie in Kombination die ersten drei Plätze im Ranking ausmacht.

2. Food Corner Winterberg

Beim Imbiss gibt es Amsterdam in Winterberg zu erleben. Holländische Spezialitäten gibt es dort genauso wie Burger, Wraps und mehr.

3. Ski x Bike Winterberg

Im Winter gilt es natürlich die Pisten unsicher zu machen und dafür ist entsprechendes Equipment nötig. Das gibt es zur kalten Jahreszeit beim Händler, der in den wärmeren Tagen die neuesten Biketrends und die passende Ausrüstung bereitstellt.

4. Dirtmasters Winterberg 2019

Eigentlich sollte es eine Veranstaltung für Groß und Klein sein, doch das Dirt Masters-Mountainbike-Festival in Winterberg wurde von einem tragischen Unfall überschattet. Ein 26 Jahre alter Besucher aus dem Rhein-Sieg-Kreis war bei einer Tour im Bikepark so schwer gestürzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Spezialklinik geflogen werden musste. Dort war er verstorben.

5. Unfall Winterberg

In Winterberg gab es im vergangenen Jahr noch mehr Unfälle. So gestaltete sich beispielsweise die Bergung eines Lkw als problematisch. Der Lastwagenfahrer war mit seinem beladenen Sattelschlepper auf der Bundesstraße 236 zwischen Winterberg und Züschen in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Der Lkw prallte nach rechts in die Leitplanke und riss mehrere Verkehrsschilder um. Dann stürzte er eine steile Böschung hinab.

6. Monkey Island

Indoor-Spielplätze sind im Trend. Neben der im Dezember eröffneten Halle in Niedersfeld (die WP berichtete) gibt es seit Mitte Januar auch in der ehemaligen Tennishalle in der Kernstadt eine bunte Spiellandschaft. Das Monkey Island bietet auf 2300 Quadratmeter Spielfläche Spaß für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

7. Dorf Alm Winterberg

Die Dorf Alm Winterberg liegt direkt an der Flaniermeile des Ferienortes im Sauerland. Dort können Gäste mit einer Menge Almstimmung feiern.

8. Panorama Winterberg

Auf der Kappe, dem Erlebnisberg in Winterberg, hatte sich in puncto Skilift vor vier Jahren einiges getan. Eine fixgeklemmte Vierer-Sesselbahn („Panoramabahn“) vom Schneewittchenhang fährt seitdem bis nach oben. Doch Google-Sucher finden unter dem Begriff auch die Panorama-Erlebnisbrücke, das Panorama Hotel und das Panorama Café.

9. Baumarkt Winterberg

Michael Guntermann und Fabian Tausch sind Lieser Jungs. Mit einem interessanten Konzept wagten sie den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffneten ein Paradis für Heimwerker in Winterberg. Das Sortiment ihres Baumarkt-Discounters umfasst 12000 Artikel wie Kleineisenwaren, Werkzeugzubehör, Farben und Malerzubehör sowie Artikel aus den Sparten Auto, Garten, Hobby und Haushalt.

10. Papa Joe Winterberg

Steak, Burger, Fisch, Bier. Das war die Devise von Papa Joe in Winterberg. Mittlerweile hat das Restaurant geschlossen.

Hallenberg

Auch für Hallenberg erstellte Google eine Rangliste. Hier die Top drei:

Hallenberg Freilichtbühne 2019

Im wirklichen Leben verstehen sie sich sehr gut. Beide musizieren in der Stadtkapelle Hallenberg und wohnen sogar im selben Haus. Auf der Freilichtbühne aber verwandelten sie sich in zwei Schwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Die eine spielte ein kratzbürstiges Mannweib, die andere eine einfältige Schönheit. Beide waren sie „Kohlhiesels Töchter“: Vanessa Ante und Franziska Mause freuten sich riesig auf die Premiere auf der Freilichtbühne.

Rathaus Hallenberg

Fassungslosigkeit und Bestürzung in Braunshausen und Hallenberg: Bei einem Unfall war Alexander Berkenkopf, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Hallenberg, gestorben. Der 44-Jährige verunglückte mit einem Quad in einem Waldstück. Das hatte selbstverständlich Auswirkungen auf das Rathaus.

Passionsspiele Hallenberg

In Oberammergau sprießen sie schon: die Bärte und die Haare. Seit Aschermittwoch müssen alle Frauen und Männer, die 2020 bei der Passion mitspielen möchten, die Schere bzw. den Rasierer meiden. Nur „römische Soldaten“ und natürlich die Platzanweiser sowie Leute hinter den Kulissen sind vom Bart- und Haarerlass ausgenommen. Jesus, die Jünger, die Pharisäer und die Frauen sollen schließlich so aussehen wie vor rund 2000 Jahren in Jerusalem. Die Oberbayern spielen die Leidensgeschichte Jesu Christi 2020 zum 42., die Hallenberger im nächsten Jahr zum neunten Mal. Dazu gehörte natürlich auch ein großes Casting, denn die Rolle des Jesus ist sehr begehrt, kann aber nicht von jedem gespielt werden.