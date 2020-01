Brilon/Büren. Die Zahl der Fluggäste am Paderborn-Lippstadt-Airport ist 2019 zurückgegangen. Auch 2020 wird kein einfaches Jahr. Das sind die Gründe.

Darum sinken Passagierzahlen am Airport Paderborn-Lippstadt

Im Jahr 2019 nutzten rund 693.500 Passagiere den Paderborn-Lippstadt Airport. Dies entspricht einem Rückgang von 5,8 Prozent im Vergleich zu 2018. Diese Zahlen gab der Airport am Donnerstag bekannt.

Airline-Insolvenzen

Der von Airline-Insolvenzen geprägte Markt habe ein besseres Ergebnis verhindert. Die Auslastung der touristischen Flüge sei allerdings gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert worden. Mit Blick auf die Destinationen zeige sich, dass vor allem das geringere Flugangebot in Richtung Mallorca zum Rückgang beigetragen habe. „Mehr Passagiere wären hier nur mit dauerhaften Rabatten möglich gewesen. Diese Billigangebote schaden aber den nachhaltig wirtschaftenden Airlines an unserem Flughafen und deswegen haben wir uns bewusst dagegen entscheiden“, kommentiert Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, die Entwicklung.

Türkei stark gefragt

Es gibt aber auch Lichtblicke. So hat sich Antalya als Urlaubsziel hervorragend entwickelt und zeigt mit allein mehr als 200.000 Passagieren, was einem Plus von 31,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, einen sehr positiven Trend. Ab Juni steht mit Izmir ein zweites Türkeiziel für den Sommer 2020 im Programm.

Auch der für Geschäftsreisende und Umsteiger wichtige Linienverkehr der Lufthansa verzeichnete 2019 mit mehr als 163.000 Passagieren eine stabile Entwicklung. „2020 wird voraussichtlich kein einfaches Jahr für den Luftverkehr in Deutschland. Dennoch werden wir erneut ein attraktives Flugprogramm am Heimathafen anbieten, um weiterhin die Anbindung an wichtige Ziele und den weltweiten Flugverkehr zu ermöglichen“, fügt Dr. Cezanne hinzu.

37. 000 Flugbewegungen

Steigende Kerosinpreise, das anhaltende Flugverbot für die 737-Max-Flugzeuge sowie die Erhöhung der Luftverkehrssteuer hemmen jedoch absehbar die Entwicklung. Die Zahl der Flugbewegungen am Paderborn-Lippstadt Airport betrug 2019 mehr als 37.000 und liegt aufgrund des Rückgangs der Schulungsflüge etwa 7,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Der Flughafen Dortmund hat hingegen im vergangenen Jahr weiter zugelegt. Die Passagierzahlen stiegen um 19,1 Prozent auf 2.719.563 Passagiere. Nie zuvor haben mehr Passagiere in einem Jahr den Flughafen DTM benutzt als 2019. Außerdem erreicht der Airport mit diesem Wert die höchste Zuwachsrate aller deutschen Flughäfen im Jahr 2019.