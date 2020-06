Pastoraler Raum Darum ist der neue Verwaltungsleiter in Olsberg so wichtig

Olsberg. Für den Pastoralen Raum Bigge-Olsberg gibt es jetzt einen Verwaltungsleiter. Was seine Aufgaben sind und welche Herausforderungen jetzt warten.

Die Ehrenamtlichen in den Gremien unterstützen und dem Pastoralteam den Rücken freihalten – so lässt sich die Aufgabe einer Verwaltungsleitung in den Pastoralen Räumen zusammenfassen. Im Pastoralen Raum Bigge-Olsberg wird Frank Kahlenberg dieser „Helfer“ für die katholischen Gemeinden sein. Ab dem 1. August wird er die neugeschaffene Aufgabe übernehmen und sich den Herausforderungen der Kirchenverwaltung stellen.

Große Bedeutung für die Verwaltungsleitungen

In dem Papier „Zukunftsbild Kirche“ des Erzbistums Paderborn kommt den Verwaltungsleitungen eine große Bedeutung zu. Sie übernehmen zahlreiche administrativen Aufgaben in den Pastoralen Räumen. Ein Aufgabenfeld, das in den letzten Jahren immer mehr Zeit in den Gemeinden in Anspruch nahm und meistens von den Pfarrern übernommen wurde. Das ging selbstverständlich zu Lasten der eigentlichen, seelsorgerischen Aufgaben der Geistlichen.

Damit sie sich wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, kümmern sich immer mehr Fachleute als Verwaltungsleitung um das Organisatorische. „Verwaltungsleitungen werden in Zukunft zum Alltag in den Pastoralverbünden und Pastroralen Räumen gehören“, sagt Petra Sapp, die als Fachbereichsleiterin der Gemeindeverbände im Kooperationsraum Mitte für die Verwaltungsleitungen zwischen Hamm und Siegen verantwortlich ist.

Viel herumgekommen in der Vergangenheit

Als Bankkaufmann und Betriebswirt ist Frank Kahlenberg viel rumgekommen: Für die Sparkasse Hochsauerland war er als Firmenkundenberater tätig, wechselte dann zur Volksbank Kassel-Göttingen, wo er zunächst als Regionalleiter Kundenservice arbeitete.

Später wurde er dort Regionalleiter im Segment Firmenkunden. Zuletzt war er Marktbereichsleiter bei der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Neben der Nähe zu seinem Heimatort, bewegte den Briloner noch eine weitere Sache zum beruflichen Wechsel: „Ich wollte etwas Neues, etwas ganz Anderes machen“, betont er. „Außerdem kann ich in diesem Bereich meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse gut einbringen.“

„Der Mensch und das Menschliche stehen im Mittelpunkt“

Bereits in der Bewerbungsphase hat der Familienvater gemerkt, worauf es im kirchlichen Umfeld ankommt: „Der Mensch und das Menschliche stehen im Mittelpunkt“, hält er fest. Das habe er in den Gesprächen u. a. mit Dechant Richard Steilmann festgestellt.

„Natürlich sind das Wirtschaften und die Finanzen mein zukünftig zu verantwortendes Ressort, aber der Schwerpunkt liegt im kirchlichen Umfeld nun mal nicht primär auf wirtschaftlichen Zielen oder einfacher gesagt, nicht auf ständiger Gewinnmaximierung.“

Das ist allerdings auch nur ein Bereich, mit dem sich Frank Kahlenberg in Zukunft beschäftigen muss. Momentan arbeitet er sich in andere verwaltungstechnische Bereiche ein und lernt die Strukturen in den Gemeinden vor Ort kennen. „Die ersten großen Projekte, mit denen ich mich beschäftigen darf, stehen auch schon fest: Der Anbau des Verwaltungstrakts am Pfarrhaus Bigge und die Sanierung der Kirchendächer.“

Unterstützung wird dankend angenommen

Im Pastoralverbund Bigge-Olsberg freut man sich auf die Unterstützung von Frank Kahlenberg. „Er wird uns allen, auch uns vom Pastoralteam, viel Last von den Schultern nehmen“, sagt Dechant Richard Steilmann und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Herr Kahlenberg und ich bilden sozusagen die Doppelspitze.

Er in der Verwaltung und ich in der Seelsorge.“

Kahlenberg freut sich auf die neue Herausforderung in der katholischen Kirche. Dass die Institution Kirche immer noch eine Bedeutung in der Gesellschaft hat, habe die Corona-Krise gezeigt, sagt Frank Kahlenberg. „Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, wie sehr der Mensch an den vermeintlich kleinen Dingen hängt“, stellt er fest. „Auch der Ruf nach der Wiedereröffnung der Kirchen wurde sehr schnell laut. Das beweist, wie wichtig die Kirche nach wie vor ist.“