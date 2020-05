Damals eine der größten Baustellen

Im Juni 1994 wurde der 42 Hektar große Ferienpark in Medebach nach über zehnjähriger Planungs- und zweijähriger Bauphase eröffnet und anfangs von der Gran Dorado-Gruppe betrieben. Die Baustelle war mit bis zu 600 Arbeitern zuvor eine der größten in Deutschland gewesen. 2003 wurde die gesamte Anlage von Center Parcs übernommen. Vorangegangen war eine wirtschaftliche Krise in den 80er Jahren mit mehreren Firmenpleiten und fast 500 arbeitslos gewordenen Einwohnern samt ihren Familien im Raum Medebach. Heinrich Nolte als damaliger Stadtdirektor und Günter Langen als ehrenamtlicher Bürgermeister galten bei vielen mit ihren Plänen für den seinerzeit ersten Ferienpark im Sauerland als Utopisten. Doch sie und ihre Mitstreiter erkannten in der Natur und dem bis dato noch sehr unterentwickelten Tourismus die Stärke der Region. Es gab viele Rückschläge in der Planphase; 40 Grundstückseigentümer mussten vom Verkauf überzeugt und eigene Wasserreservoirs in Glindfeld erschlossen werden. Von ursprünglich 30.000 vor gut 25 Jahren sind die jährlichen Übernachtungen nunmehr auf 800.000 gestiegen. Das Ziel, die Marke von 850.000 Übernachtungen nach der Renovierung zu überspringen, ist durch die Corona-Schließungen in diesem Geschäftsjahr unrealistisch geworden.

Der Ferienpark ist bewusst regional konzipiert, so dass viele Gäste die Umgebung inclusive Einzelhandel und Gastronomie besuchen und umgekehrt die Einheimischen zu vergünstigten Preisen die Freizeitangebote – darunter der kostenlos zugängliche Aventura-Spielberg - nutzen können.

Die Feier zum 25-jährige Bestehen in 2019 wurde aufgrund der vielen Jubiläumsveranstaltungen auf den Juni 2020 verschoben. Auch dieser Termin ist nun hinfällig und soll im kommenden Jahr verbunden mit einem Tag der offenen Tür samt Rahmenprogramm nachgeholt werden.