In Olsberg wird jetzt auch das Osterhasenfest abgesagt. „Nach Rücksprache im Vorstand haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst, den verkaufsoffenen Sonntag am 5. April ausfallen zu lassen. Die Auswirkungen des Coronavirus sind momentan nicht absehbar und darum folgen auch wir den Empfehlungen, auf öffentliche Veranstaltungen vorerst zu verzichten“, so die Veranstalter.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Hallo Frühling fällt aus

In Marsberg hat der Gewerbeverein das Fest „Hallo Frühling!“, das an diesem Wochenende stattfinden sollte abgesagt. „Aufgrund der landes- und kreisweit weiter steigenden Fallzahlen und um die Ausbreitung möglichststark einzuschränken, sind wir als Vorstand in enger Abstimmung mit der Ordnungsbehörde der Stadt Marsberg zu dem Entschluss gekommen, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen. Somit fällt auch der im Rahmen der Veranstaltung geplante verkaufsoffene Sonntag weg“.

Brilon sagt Veranstaltungen ab

Am ersten Aprilwochenende finden in Brilon weder der Autosalon, noch Brilon blüht auf mit dem Cheat-Day, oder die Kneipennacht, statt. „Es tut uns für die Einzelhändler und Gastronomen sehr leid. Aber der aktuelle Erlass der NRW-Landesregierung lässt keine andere Entscheidung zu“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Wenn es die weitere Entwicklung zulässt, werde die Veranstaltung im Mai nachgeholt.

Der derzeitigen Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus geschuldet, sagt BWT „Brilon Kultour“ ebenfalls alle Veranstaltungen zunächst bis 19. April ab. Es betrifft folgenden Termine: Sonntag, 15. März „Klangkosmos Weltmusik“ mit Safar in der Evangelischen Stadtkirche, die „Kleinkunststage“ am 19. und 20. März im Waldbahnhof Brilon-Wald sowie „Musik am Mittwoch“ am 1. April in der Evangelischen Stadtkirche Brilon. Bereits gekaufte Tickets (online via Ticket-Regional) werden ausschließlich bei BWT Brilon, Derkere Straße10a, Brilon, 02961 9699-0.

Weitere Absagen

Der geplante Empfang zum Patronatsfest in Brilon-Wald, am 21.3.2020, nach der hl. Messe, wird aufgrund abgesagt.

Der Männchor Brilon 1868 setzt bis auf weiteres seine montäglichen Proben im Pfarrheim aus.

Das Dekanatsbüro Hochsauerland-Ost teilt mit: Leider müssen wir unser Worship Café in Brilon am 22. März aus den gegebenen Umständen absagen.

Die Malteser sagen die Lourdeswallfahrt ab: Die für den 2. bis 8. April geplante Pilgerfahrt mit rund 900 Teilnehmern fällt aus.

Die für Sonntag, 15. März, um 15 Uhr angesetzte Generalversammlung des Heimatvereins Altenbrilon im Haus Wiesengrund ist abgesagt.

Die Jahresversammlung der Dorfgemeinschaft Bigge am 26. März ist abgesagt.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Bigge, „aber aufgrund des Coronavirus müssen wir unsere für Sonntag, 15. März, geplante Frühjahr-Generalversammlung absagen.“

Die Jubiläumsfeier 25 Jahre Osteoporose-Selbsthilfegruppe Frankenberg und Umgebung am Samstag, 21. März, in der Burgberghalle in Battenberg findet nicht statt.

Die Caritas-Konferenz Winterberg hat alle Veranstaltungen wegen des Corona-Virus abgesagt. Somit kann die Fahrt der Caritas Olsberg am 17. März nach Winterberg nicht durchgeführt werden.

MGV „Cäcilia“ Erlinghausen: Die Probe am morgigen Sonntag wird abgesagt!

Der Deutsche Alpenverein Sektion Hochsauerland gibt bekannt, dass bis auf weiteres sämtliche Vorträge in den Monatstreffs Arnsberg, Brilon, Lippstadt, Nuttlar, Schmallenberg und Winterberg ausfallen.

Wegen der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus hat sich die Bezirksregierung Arnsberg als Flurbereinigungsbehörde dazu entschlossen, die Aufklärungsversammlung am 17. März in Düdinghausen abzusagen.

St. Cyriakus Bruchhausen: Die für den 27. März, geplante Wallfahrt nach Delbrück/Paderborn findet nicht statt.

Aufgrund der Corona-Situation wird die Mitgliederversammlung des Hospizvereins Brilon für Montag, 23. März, abgesagt. Die in dem Rahmen geplante öffentliche Lesung findet ebenfalls nicht statt.

Aufgrund der derzeitigen Situation rund um die Ausbreitung des Corona-Virus sagt die Stadtbibliothek Brilon ihre Veranstaltungen bis zum 19. April ab. Es betrifft die folgenden Programme: Samstag, den 14. März Wissenswerkstatt der Kinderuni, Donnerstag, 19. März und Donnerstag, 16. April #handgemacht, Donnerstag, den 19. März Poetry Slam im Rahmen der Briloner Kleinkunsttage, Freitag, den 20. März und Freitag, den 17. April Lesestartkino, Freitag, den 27. März Spieleabend, Sonntag, den 28. März LESartEN, Donnerstag, den 2. April Bilderbuchkino und Freitag, den 3. April Repaircafé.

Aufgrund der aktuellen Lage unterbricht die DLRG-Ortsgruppe Brilon den Ausbildungsbetrieb bis zum Ende der Osterferien. Dies schließt neben dem Training im Hallenbad auch externe Rettungsschwimmkurse, Erste-Hilfe-Kurse und Theorieabende mit ein. Ob der Ausbildungsbetrieb nach den Osterferien fortgesetzt wird oder weiter ausgesetzt bleiben wird, wird später entschieden

Die Schützenbruderschaft St. Vitus 1883 Bontkirchen teilt mit: Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus wird das Kinderschützenfest nicht wie geplant am Samstag, 28. März, gefeiert.

Die für Sonntag den 15. März geplante Aktion des Pfarrgemeinderates und der Kommunionkinder im Dorfgemeinschaftshaus Elpe wird verschoben.

Auch der KulturRing Olsberg muss jetzt wegen des Corona Virus eine Veranstaltung absagen. Der Auftritt von C. Heiland am 27. März fällt aus.

Versehrten- und Behindertensportgemeinschaft Marsberg: Herzsport, Rehasport, Schwimmen und Wassergymnastik bleib ab Montag 16. bis voraussichtlich Montag, 20. April geschlossen.

Der Heimatverein Hildfeld bedauert sehr, dass der Heimatabend mit dem Festredner Dr. Norbert Lammert und der Vorstellung der Jubiläums – Festschrift „ 800 Jahre Hildfeld“, der für den 14. März geplant war, wegen der Gefährdung der Gäste durch das Coronavirus (Covid-19) ausfallen muss. Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Der für den 5. April geplante Ü60 (Senioren)-Nachmittag in Gevelinghausen wird auf unbestimmte Zeit zu verschoben.

Aufgrund der unklaren Lage und steigenden Corona-Fall-Zahlen, haben wird die VdK-Außendienste im Hochsauerland bis auf weiteres geschlossen Telefonischer Erreichbarkeit: Montag bis Mittwoch und Freitag zwischen 9 und 12 Uhr unter 0291/90224-0 oder vdk-hsk@vdk.de. Anliegen zur Wahrung von Fristen an die Kreisgeschäftsstelle. Postanschrift: Sozialverband VdK, Stiftsplatz 3, 59872 Meschede.

Aufgrund der Corona-Problematik hat sich auch der Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Elpe-Negertal entschieden, die für den 19. März geplante Mitgliederversammlung zu verschieben.

Das evangelische Gemeindebüro Brilon teilt mit: Montag: 16. März. Tanzkreis fällt aufgrund von Corona bis nach Ostern aus und Mittwoch: 18. März Offener Frauentreff -fällt aus aufgrund von Corona aus.

Das Dekanatsbüro Hochsauerland sagt das Worship Café in Brilon am 22. März. ab.

Im Einvernehmen mit Pfarrer i.R. Walter Junk und in Absprache sowohl mit der Gesundheitsamt des Kreises als auch dem Ordnungsamt der Stadt Winterberg wird die äußere Feier des goldenen Priesterjubiläums von Pfarrer Junk in den Herbst verlegt werden. Am Sonntag wird Pfarrer Junk in Siedlinghausen der Sonntagsmesse vorstehen.

Das für Dienstag, 17. März, nach der Messe um 9 Uhr geplante gemeinsame Frühstück der Caritas-Konferenz St. Jakobus Winterberg fällt aufgrund der augenblicklichen Gesundheitssituation aus.

Das Lagunen-Erlebnisbad und die Eissporthalle Willingen werden aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Krankheitserregers Covid-19 vorläufig geschlossen.

Die für Dienstag, 16. März geplante Jahreshauptversammlung der kfd Olsberg wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Wegen der aktuellen Entwicklung bezüglich Coronavirus ist die für Donnerstag, den 26. März vorgesehene Mitgliederversammlung von Brilon Wald aktiv abgesagt.

Das Kaffee-Konzert der Altenbürener Sängerfreunde am 29. März fällt aus.