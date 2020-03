Coronavirus: Praxis in Medebach braucht Atemschutzmasken

Der Nachschub an Atemschutzmasken geht der Sauerlandpraxis in Medebach aus.

Medebach. Wegen Coronavirus: Wieso die Sauerlandpraxis in Medebach einen verzweifelten Hilferuf auf Facebook startet

Die Sauerlandpraxis in Medebach startet einen verzweifelten Facebook-Aufruf. „Wir brauchen Hilfe!“, heißt es darin. Anscheinend fehlt es der Praxis an genügend Schutzausrüstung, um die Patienten und sich selbst vor dem Coronavirus schützen zu können.

FFP2 und FFP3 filtrieren Partikel und schützen vor Husten

So schreibt die Praxis in ihrem Aufruf weiter: „Um den Praxisbetrieb am Laufen zu halten brauchen wir dringend FFP2 oder FFP3 Schutzmasken. Wenn irgendjemand noch welche zur Verfügung stellen könnte, wären wir unglaublich dankbar.“ Damit sind partikelfiltrierende Atemschutzmasken gemeint. Diese werden in drei Kategorien unterschieden: FFP1, FFP2, FFP3. FFP2 sowie FFP3 kann bei Hustenausstößen den Träger schützen.

Zahlreiche Nutzer bieten unter dem Aufruf ihre Hilfe an, wollen Masken, die sie daheim haben vorbei bringen oder verweisen auf Baumärkte, die eventuell noch einige Masken vorrätig haben könnten.

Patienten werden aktiv auf Facebook informiert

Die Sauerlandpraxis, die derzeit nur ihren Standort in Medebach geöffnet hat, informiert ihre Patienten aktiv auf Facebook über die Coronakrise und ihren Umgang mit dem Virus. So verweisen die Ärzte schon im Vorfeld darauf, dass vor den Praxisräumen derzeit eine Patientensichtung stattfindet, um diese aber auch die Mitarbeiter der Praxis zu schützen. „So versuchen wir den Praxisbetrieb und ihre hausärztliche Versorgung auch in diesen Tagen zu sichern und aufrecht zu erhalten“, heißt es dazu auf ihrer Facebook-Seite.

Zudem werden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rezeptwünsche nun telefonisch oder auch per Mail bearbeitet. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Altkreis Brilon, im gesamten Hochsauerlandkreis und den angrenzenden Regionen sowie ständig aktualisierte Informationen, welche Veranstaltungen im Altkreis Brilon abgesagt werden, gibt es in unserem

