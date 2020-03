Coronavirus: HSK-Gesundheitsamt meldet ersten Fall in Brilon

Hochsauerlandkreis/Brilon. In Brilon gibt es die erste bestätigte Coronavirus-Erkrankung. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt weitere Fälle im Hochsauerlandkreis.

Es gibt weitere Fälle von bestätigten Erkrankungen mit dem Coronavirus im Hochsauerlandkreis. Das teilte das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises am Donnerstagmittag mit Diesmal ist auch Brilon betroffen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Hochsauerlandkreis vermeldet fünf neue, bestätigte Coronavirus-Infektionen. Damit sind es aktuell insgesamt acht Fälle (Stand: 12. März, 10 Uhr).

Alle Erkrankten waren im Skiurlaub

Bislang sind alle Erkrankten Rückkehrer aus Skiurlauben. Erstmals betroffen sind die Stadtgebiete Arnsberg mit drei Fällen und Brilon mit einem Fall. In Schmallenberg gibt es eine weitere Infektion. Für alle fünf Betroffenen und die direkten Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Sie haben nur leichte Symptome. In den Tagen zuvor hatte es einen Fall in Sundern gegeben und zwei in Schmallenberg.

26 Kontaktpersonen unter angeordneter häuslicher Quarantäne

Darüber hinaus stehen insgesamt 26 Kontaktpersonen unter angeordneter häuslicher Quarantäne.

Am Mittwoch, 11. März, haben sich die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden zum Informationsaustausch mit dem Hochsauerlandkreis getroffen. Das Kreisgesundheitsamt schilderte ausführlich die bisherige Vorgehensweise und die mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Bezirksstelle Arnsberg, und den Krankenhäusern der Allgemeinversorgung abgestimmte Diagnostik.

Ein weiteres wesentliches Thema war die Absage oder die Erlaubnis von Veranstaltungen, über die die Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden nach der Weisung des Landes vom 10. März entscheiden müssen. Es wurde eine weitere enge Zusammenarbeit vereinbart.