Das Coronavirus hat weitere Auswirkungen auf das Krankenhaus in Marsberg: Aufgrund der aktuellen Entwicklung der steigenden Coronavirus-Infektionen und Verdachtsfälle, ergreift das St.-Marien-Hospital Marsberg analog zu den Paderborner Krankenhäusern ab sofort weitere Schutzmaßnahmen. Es gilt für das St.-Marien-Hospital ein grundsätzliches Besuchsverbot, um die Besucherströme auf ein Minimum zu reduzieren.

Pro Patient soll nur ein Besucher am Tag im Krankenhaus bleiben. Ausgenommen sind Besucher von Patienten in kritischem Zustand. Besucher sollten sich in diesem Fall an das Stationsteam wenden.

Keine Besucher mit Erkältungssymptomen

„Besucher mit Erkältungssymptomen sollten ganz von Besuchen im Krankenhaus absehen.“ Heinrich Lake, stellvertretender Hausoberer bittet um Verständnis. Schülerpraktikanten, die lediglich für einige Wochen im Krankenhaus wären, sollen im Moment nicht in die Einrichtung kommen, FSJ-ler und Bufdis werden zu den regulären Mitarbeitern gezählt und sind eine „wichtige Unterstützung“.

Infovorträge und Pflegekurse bis auf Weiteres abgesagt

Alle öffentlichen Veranstaltungen, die im Krankenhaus stattfinden, wie zum Beispiel Infovorträge und Pflegekurse sind zur Sicherheit mit Blick auf das Coronavirus bis auf Weiteres abgesagt. Lake: „Es gilt weiter die dringende Bitte: falls Sie den Verdacht haben, am Corona-Virus erkrankt zu sein: Fahren Sie nicht zu einem Krankenhaus oder Ihrem Arzt – rufen Sie bitte bei Ihrem Hausarzt an und klären Sie mit ihm die weiteren Maßnahmen.“

Mit diesen Maßnahmen richtet sich das Krankenhaus nach den Empfehlungen der Bundesregierung und des RKI in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt. Lake: „Wir bedanken uns herzlich für das Verständnis und den Einsatz unserer Mitarbeitenden.“

Alle Absagen und aktuellen Infos auf www.bk-marsberg.de und auf der entsprechenden Facebookseite.