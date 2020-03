„Es ist traurig, aber alternativlos“, sagt die Sprecherin des Caritasverbands Brilon, Sandra Wamers. Die Einschränkungen gelten dem Schutz der Bewohner und der Angestellten in den Seniorenheimen vor dem Coronavirus.

Bisher – Stand Montag, 10 Uhr – ist noch kein Bewohner in den Seniorenzentren der Caritas Brilon an COVID-19 erkrankt.

Die Besuchszeiten

In den Seniorenzentren St. Engelbert in Brilon, St. Josef in Hallenberg und Christkönig in Reinhardshausen (Bad Wildungen) gelten als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus bis auf Weiteres folgende Besucherregeln:

Besuchszeiten sind täglich von 15 bis 16 Uhr.

Der Besuch ist auf eine Stunde und eine Person begrenzt.

In den Wohnhäusern für Menschen mit Behinderungen gelten folgende Besucherregeln: Besuchszeiten von 17 bis 18 Uhr. Der Besuch ist auf eine Stunde und eine Person begrenzt.



Das Café CariTasse im Seniorenzentrum St. Engelbert bleibt zunächst bis 10. April geschlossen. Die HilfeStelle für alle Fragen zum Leben im Alter ist für Besucher geschlossen. Anrufe werden zu den Sprechzeiten dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 16 Uhr entgegengenommen. 02961 965725. Fragen werden auch via Mail beantwortet:info.wohnen-leben-brilon@caritas-brilon.de

Keine Veranstaltungen

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ist für Besucher geschlossen. Anrufe werden zu den Sprechzeiten dienstags 14 bis 18 Uhr, mittwochs 12 bis 16 Uhr und Donnerstags 8 bis 12 Uhr entgegengenommen. Fragen via Mail n.gebauer@caritas-brilon.de

Alle öffentlichen Veranstaltungen im St. Engelbert-Quartier sind abgesagt. Es findet auch kein öffentlicher Gottesdienst statt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Altkreis Brilon, im gesamten Hochsauerlandkreis und den angrenzenden Regionen sowie ständig aktualisierte Informationen, welche Veranstaltungen im Altkreis Brilon abgesagt werden, gibt es in unserem Newsblog.