Die Absagen-Flut im Hochsauerlandkreis wegen der Krise, die das Coronavirus verursacht hat, geht weiter.

In Olsberg wird zum Beispiel das Osterhasenfest abgesagt. „Nach Rücksprache im Vorstand haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst, den verkaufsoffenen Sonntag am 5. April 2020 ausfallen zu lassen. Die Auswirkungen des Coronavirus sind momentan nicht absehbar und darum folgen auch wir den Empfehlungen, auf öffentliche Veranstaltungen vorerst zu verzichten“, so die Veranstalter mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Absagen in Marsberg: Hallo Frühling fällt aus

In Marsberg hat sich der Gewerbeverein dazu durchgerungen , das Fest „Hallo Frühling!“, das am Wochenende stattfinden sollte mit dem Blick auf das Coronavirus abzusagen.

Der Gewerbeverein hatt am Donnerstag noch gesagt, das fest finde definitiv statt. Die Kehrtwende kam am Freitagvormittag nach einer internen Beratung.

In Winterberg hatte sich die Touristik ebenfalls dazu entschieden viele Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen geplant waren, ausfallen zu lassen. Auch hier der Hintergrund: das Coronavirus.

Stadt Brilon sagt Veranstaltungen ab

Die Stadt Brilon hatte bereits alle größeren Veranstaltungen abgesagt. Das hatte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch am Donnerstag auf Anfrage der WP bestätigt.

In einer Pressemitteilung vom Freitag heißt es nun: Was man auf Grund der aktuellen Entwicklung schon ahnen konnte, ist jetzt traurige Gewissheit: Am ersten Aprilwochenende finden in Brilon weder der Autosalon, noch Brilon blüht auf mit dem Cheat-Day, oder die Kneipennacht, statt. „Es tut uns für die Einzelhändler und Gastronomen sehr leid. Aber der aktuelle Erlass der NRW-Landesregierung lässt keine andere Entscheidung zu. Aufgrund der derzeit latent bestehenden Infektionsgefahr müssen wir Veranstaltungen dieser Größenordnung, auf die sich viele Menschen schon lange gefreut haben, leider absagen. Ich denke, wir sind alle verpflichtet, einen Beitrag zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Coronavirus zu leisten. Die Bereitschaft dazu ist ein Akt wechselseitiger Verantwortung füreinander“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Die Absage findet in Absprache mit dem Gewerbeverein Brilon und den zuständigen Ausschüssen Prima Brilon und Auto Brilon statt. Die drei Vorsitzenden Christian Leiße, Stefan Scharfenbaum und Paul Witteler zeigten sich enttäuscht, zeigen aber Verständnis für die Entscheidung: „Die Gesundheit der Besucher, aber natürlich auch die unserer Mitarbeiter, geht vor. Es wäre bei der aktuellen Lage einfach unverantwortlich, dieses Wochenende so durchzuführen. Wir hoffen, dass wir die Veranstaltungen vielleicht nachholen können“. So ist es derzeit auch geplant. Wenn es die weitere Entwicklung zulässt, wäre ein Termin im Mai möglich.

Auch immer mehr Vereine und Verbände sagen Veranstaltungen ab. Viele Generalversammlungen sind darunter wie z.B die der Schützenbruderschaft in Bigge. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Altkreis Brilon, im gesamten Hochsauerlandkreis und den angrenzenden Regionen sowie ständig aktualisierte Informationen, welche Veranstaltungen im Altkreis Brilon abgesagt werden, gibt es in unserem Newsblog.