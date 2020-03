Coronavirus: 31 Menschen im HSK haben sich infiziert

Hochsauerlandkreis. Die Kreisverwaltung hat mit Blick auf den Coronavirus die Fallzahlen aktualisiert. Inzwischen gibt es 31 bestätigte Fälle.

31 Menschen sind - Stand Sonntagmittag 12 Uhr - im HSK mit dem Corona-Virus infiziert. Außerdem gibt es 196 begründete Verdachtsfälle. Das hat der Hochsauerlandkreis mitgeteilt. Wie schon am Samstag berichtet, ist auch Landrat Dr. Karl Schneider positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Verwaltung heute für Publikumsverkehr geschlossen

Die Verwaltung des Hochsauerlandkreises bleibt am Montag, 16. März, für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Schließung betrifft die gesamte Verwaltung mit den Kreishäusern Meschede, Arnsberg und Brilon. Dazu gehören auch die Führerscheinstellen, die Zulassungsstellen sowie die Ausländerbehörde. Schuluntersuchungen sowie weitere Routinetermine finden zunächst nicht statt. Das Gesundheitsamt ist nach wie vor telefonisch erreichbar.

Montag weitere Entscheidungen

Die Entscheidung, ob und in welchem Rahmen die Verwaltung ab Dienstag, 17. März, wieder öffnet, wird der Krisenstab morgen im Laufe des Tages treffen. Es gilt, zunächst den Dienstbetrieb in den wesentlichen Bereichen „Sicherheit und Ordnung“ aufrecht zu erhalten und auch in den nächsten Wochen zu gewährleisten. Telefonisch oder per Mail sind die Mitarbeiter weiterhin erreichbar. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis: „Wir müssen handlungsfähig bleiben und unser zweites Ziel ist, eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden.“

Wir informieren in einem Newsblog über alle aktuellen Entwicklungen im Altkreis Brilon.