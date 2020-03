Das Sauerland zum Streamen auf Spotify: ein Podcast aus dem Sauerland beschäftigt sich mit wirtschaftlichen Ideen und Innovationen, aber auch anderen Themen aus Brilon und den umliegenden Städten. „Bergauf“ heißt er – „Denn im Sauerland geht’s nur bergauf“. Die erste Folge ist schon erschienen und beschäftigt sich mit dem Einzelhandel und der Coronakrise.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die drei Brüder Christian, Stephan und Oliver Vogel aus Brilon sitzen in der Küche von Oliver Vogel. Löffel klimpern gegen Kaffeetassen. Sie reden, lachen. Erzählen von ihrer Arbeit, ihren Familien, Freunden. Wie jede Woche. Und dann ist da diese Idee. Wieso keinen Podcast daraus machen?

Die drei sind in der Briloner Wirtschaft verwurzelt

Der Podcast "Bergauf" ist der erste Podcast für das Sauerland. Foto: Jana Naima Schopper / WP

„Wir haben alle unser eigenes Geschäft“, sagt Oliver Vogel. Christian Vogel arbeitet in Winterberg und betreibt die Liftstation, die Sportkleidung verkauft. Stephan Vogel ist Inhaber des EMS-Trainingstudios Körperformen. Und Oliver Vogel hat die Agentur kreativkarussell gegründet. „Wir sind also in der sauerländer Wirtschaft verwurzelt“, erklärt Oliver Vogel.

Hauptthema wird die Wirtschaft im Sauerland

Hauptthema des Podcasts soll also der Einzelhandel mit all seinen Facetten sein.

„Wir wollen mehr auf das Business gehen. Vermarktung oder wie es ist, ein Geschäft zu leiten“, sagt Oliver Vogel. Topaktuell soll es sein. Besonders, wie der Einzelhandel in Brilon und Umgebung aufgestellt ist, beschäftigt die Brüder. „Viele sind nicht digital unterwegs. Das ist natürlich gerade jetzt ein Nachteil“, spielt Oliver Vogel auf die Coronakrise an. Beim gemeinsamen Gespräch wollen sie in ihrem Podcast genau diese Situation analysieren, Tipps geben oder einfach über Möglichkeiten fachsimpeln.

„Wir sind aber auch viel im Bereich Sport unterwegs und wollen auch andere Themen ansprechen“, sagt Oliver Vogel. Er kann sich durchaus vorstellen, Gäste aus den verschiedensten Bereichen einzuladen.

Coronavirus: Sie sprechen ehrlich über eigene Geschäfte

Um das Thema Coronavirus kommen sie in der ersten Folge nicht herum – ist es doch gerade alles beherrschend. Sie sprechen über die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Unterhalten sich über die leeren Städte. Über persönliche Einschränkungen. Über das Homeoffice, das für sie Gott sei Dank möglich ist. „Die Angst ist schon da“, stellen sie fest und meinen den Abstand im Supermarkt, der eingehalten werden muss. Die Stimmung, die herrscht.

Und sind dabei auch ganz ehrlich, was ihre eigene Arbeit angeht. Christian Vogel sagt über sein Geschäft in Winterberg: „Das Problem ist schon groß, weil Tageseinnahmen innerhalb von Stunden, von einem auf den anderen Tag weggefallen sind. Mitarbeiterkosten laufen weiter, da muss man innovativ werden, sich neue Ideen einfallen lassen, wie man die Krise übersteht. Vorteil für uns: Wir spielen online schon mit, können unsere Energie da total reinstecken. Aber: die Krise darf nicht zu lange dauern, sonst wird sie zur richtigen Krise.“ Sie prognostizieren eine Veränderung und ein Umdenken im Einzelhandel, das über Monate dauern wird.

Podcast schon lange geplant - und doch ganz spontan

Infobox Einzelhändler können sich für Werbung melden Oliver Vogel bietet eine Aktion für die Einzelhändler vor Ort an. Per Mail unter kontakt@bergaufpodcast.de können sich Unternehmen bei den Podcastern melden, um Unterstützung in der Coronakrise zu bekommen. „Wir würden dann in den kommenden Folgen kostenfreie Werbung für die Unternehmen machen“, verspricht Oliver Vogel.

Den Podcast zu starten planen die drei schon länger. Jetzt, wo die Coronakrise zur Entschleunigung zwingt, haben sie endlich die Zeit gefunden. „Für uns war es im Prinzip der Zeitpunkt, an dem wir es durchziehen müssen. Sonst machen wir es nie“, sagt Oliver Vogel.

Jede Woche treffen sie sich einmal zum Essen gehen – das ist schon lange Tradition von ihnen. Dabei wollen sie in Zukunft wöchentlich eine Folge aufnehmen. Richtig planen, worum es in den Folgen geht, tun sie nicht. „Wir nehmen uns nicht speziell vor, worüber wir reden – noch nicht.“ Bisher nehmen sie ihr Gespräch noch über das Handy auf, aber das passende Equipment ist schon bestellt. „Es ist gar nicht so einfach, einen Podcast an den Start zu bringen“, sagt Oliver Vogel.

Jede Woche eine neue Folge - trotz Corona

Jeden Donnerstag erscheint ab jetzt eine neue Folge von „Bergauf – dem Podcast aus dem Sauerland“. Corona soll die drei nicht aufhalten: „Wir sind ja alle eine Familie, daher schaffen wir es, den Podcast auch weiterhin aufzunehmen“, verspricht Oliver Vogel.

Wer den Podcast hören möchte, findet ihn hier.