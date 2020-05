Corona: Weitere Neuerkrankungen im Hochsauerlandkreis

Krankenhäuser im Hochsauerlandkreis haben am Wochenende wieder vermehrt mit an Corona erkrankten Personen zu tun.

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Hochsauerlandkreis steigt am Wochenende wieder an. Eine Person ist auf einer Intensivstation.

Der Hochsauerlandkreis gibt die aktuellen Zahlen zu den am Coronavirus erkrankten Personen (Stand 10. Mai, 9 Uhr) wie folgt an: Aktuell stehen in der Statistik 509 Genesene und 65 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Von den Erkrankten werden fünf Personen stationär behandelt (eine intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 591. Damit kam es in den vergangenen zwei Tagen zu drei Neuerkrankungen und zwei Personen mussten wegen des Virus stationär behandelt werden.