Corona: Volksbank Bigge-Lenne-Filialen nicht geöffnet

Winterberg/Medebach. Die Volksbank Bigge-Lenne teilt mit, dass sie den Geschäftsbetrieb in allen Filialen aussetzt. Die Beratungszentren sind weiter geöffnet.

Die Volksbank Bigge-Lenne setzt den Geschäftsbetrieb in allen Filialen kurzfristig aus, um das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus in ihren Geschäftsräumen zu begrenzen und alle Beteiligten bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Geöffnet bleiben die Beratungszentren in Attendorn, Grevenbrück, Altenhundem, Schmallenberg, Winterberg und Medebach, hier werden lediglich die Öffnungszeiten an den Nachmittagen verkürzt. Bis auf Weiteres sind diese Beratungszentren von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Beratungszentren geöffnet

Der Vorstand der Volksbank Bigge Lenne erklärt sich dazu wie folgt: „Wir stehen alle in der gesellschaftlichen Verantwortung, einer Überlastung unseres Gesundheitssystems vorzubeugen und unseren Beitrag dazu zu leisten,die Ausbreitung des Corona-Virus durch geeignete Maßnahmen zu verlangsamen. Diese Maßnahmen haben Bundesregierung und Landesregierung mit ihren Erlassen und Maßnahmenempfehlungen am letzten Wochenende hinreichend klar und deutlich beschrieben. Wir nehmen diese Erlasse und Empfehlungen sehr ernst und handeln entsprechend.“ Mit diesen und weiteren internen Maßnahmen stelle die Volksbank Bigge-Lenne sicher, dass der operative Geschäftsbetrieb weiterhin gut funktioniere und dass alle kreditwirtschaftlichen Leistungen gewährleistet seien, heißt es in der Pressemitteilung.

SB-Automaten stehen flächendeckend zur Verfügung

Mit Blick auf die besonderen Herausforderungen im Mittelstand stehen die gewohnten Ansprechpartner witer mit Rat und Tat zur Seite. Weiterhin wird von Seiten der Volksbank Bigge-Lenne allen Mitgliedern und Kunden die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme über das Kundenservicecenter empfohlen. Für die Bargeldver- und entsorgung steht die SB-Automation flächendeckend weiter zur Verfügung. Für den bargeldlosen Zahlungsverkehr sollten die Kunden noch mehr als sonst das Online-Banking nutzen und auch beim Bezahlen in den Geschäften sollte der Griff zu Münzen und Scheinen durch den Griff nach der Bank- oder Kreditkarte ersetzt werden. Auch mit diesem Verhalten kann jeder einen weiteren persönlichen Beitrag leisten, um der Übertragung von Viren so wenig Raum wie möglich zugeben, so der Vorstand weiter. Zudem informiert die Volksbank, dass alle Kundenveranstaltungen zunächst bis Ende Mai 2020 abgesagt sind.

