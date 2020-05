Corona: So weit liegt der HSK unter der kritischen Marke

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Corona-Fälle im HSK steigt weiterhin minimal an. Der Krisenstab gibt jetzt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an.

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises hat die Corona-Zahlen für Montag, 11. Mai, veröffentlicht. Aktuell stehen in der Statistik 519 Menschen, die nach einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus wieder genesen sind. 56 Personen sind derzeit nachweislich nit dem Coronavirus infiziert. Es gibt darüber hinaus im HSK 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Von den Erkrankten werden fünf Personen stationär behandelt. Ein Patient liegt derzeit auf einer Intensivstation. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 592.

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,08

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,08. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Die Inzidenz darf den Wert 50 nicht überschreiten darf, sonst droht eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf kommunaler Ebene.

Krisenstab verzichtet auf Corona-Zahlen am Wochenende

Hinweis: Die Zahlen für den Hochsauerlandkreis werden ab sofort nicht mehr an Wochenenden oder Feiertagen in einer Presse-Information oder in den Sozialen Medien veröffentlicht. Grund hierfür sind die stagnierenden Fallzahlen. Sollte es an diesen Tagen besondere Vorkommnisse geben, wird direkt umfassend informiert.

