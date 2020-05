Corona: Seit Wochen steigen die Fallzahlen im HSK nur leicht

Hochsauerlandkreis. Die Infektionskurve bleibt im HSK flach. Seit Mitte April meldet der Krisenstab nur noch moderat steigende Corona-Fallzahlen. Der Überblick.

Der Krisenstab des HSK meldet im mit dem Stand Dienstag, 19. Mai, 9 Uhr, zwei neue nachgewiesene Corona-Fälle. Aktuell gibt es demnach im Hochsauerlandkreis 564 Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus wieder genesen sind. 26 Personen sind aktuell erkrankt gemeldet. Die Zahl der Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion liegt bei 17. Von den derzeit Erkrankten werden drei stationär in Krankenhäusern (zwei intensiv) behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 607. Am Montag lag sie bei 605.

Den letzten starken Anstieg der Fallzahlen gab es im Hochsauerlandkreis rund um den 10. April. Seitdem flacht die Infektionskurve ab.

Verzicht auf Erhebung von Unterrichtsentgelten

Der Hochsauerlandkreis hat in einem Dringlichkeitsentscheid beschlossen, auf die Erhebung von Unterrichtsentgelten zu verzichten, wenn eine Wiederaufnahme des Unterrichts wegen der Corona-Einschränkungen bis zum Schuljahresende nicht möglich ist. Die Musikschulentgelte für die wieder aufgenommenen Unterrichte werden ab Mai erhoben. Die Fälligkeit der Maientgelte und damit auch der Lastschrifteinzug wurde aus organisatorischen Gründen auf den 29. Mai 2020 verschoben.

Bei verspäteter Wiederaufnahme des Unterrichts im Mai bzw. Juni greift für die nicht erteilten Unterrichte die Erstattungsregel nach der Entgeltordnung. Bereits gezahlte Maientgelte für im Mai nicht stattfindende Unterrichte werden erstattet. Ein geänderter Entgeltbescheid wird in den nächsten Tagen auf dem Postweg zugestellt.