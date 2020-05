Corona: Kurve flacht im HSK übers Wochenende weiter ab

Hochsauerlandkreis. Die Coronafall-Zahlen entwickeln sich im HSK positiv. Und: Der zweite Ausbruch in einem HSK-Pflegeheim ist überstanden. Der Überblick.

Die Zahl der Corona-Fälle ist am Wochenende im HSK leicht gestiegen. Es gab insgesamt fünf neue Erkrankungen.

Mit Stand Montag, 18. Mai, 9 Uhr, gibt es im HSK 557 Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus wieder genesen sind. 31 Personen sind aktuell erkrankt. Weiterhin gibt es 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Von den Erkrankten werden sechs stationär in Krankenhäusern (drei intensiv) behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 605.

Pflegeheim: Ausbruch überstanden

In der Pflegeeinrichtung Seniorenzentrum Blickpunkt in Meschede konnte am Montag die Quarantäne für die gesamte Einrichtung aufgehoben werden. Eine einzelne noch betroffene Bewohnerin ist bis zur negativen Testung in individueller Quarantäne untergebracht worden. Damit ist der Corona-Ausbruch auch im zweiten HSK-Pflegeheim überstanden. In Winterberg-Neuastenberg ist das Virus ebenfalls überwunden.

Alle aktuellen Infos zum Entwicklung rund um das Coronavirus im HSK und im Altkreis Brilon finden Sie in unserem Corona-Newsblog.