Corona-Pandemie Corona: In Brilon bisher ein bestätigter Krankheitsfall

Brilon. In Brilon gibt es – Stand 23. März – eine bestätigte Corona-Infektion. Der Bürgermeister appelliert, Maßnahmen weiter strikt zu befolgen.

Die Stadt Brilon weist darauf hin, dass die Regelungen der „Allgemeinverfügung der Stadt Brilon vom 17. März zur Eindämmung des Coronavirus im Stadtgebiet Brilon“ nachrangig zu den Regelungen der Verordnung des Landes sind.

Insofern gelten für einzelne Bereiche neue, verschärfte Corona-Regelungen. Insbesondere sind Gaststätten etc. nunmehr komplett zu schließen. Dienstleistungsbetriebe in körpernahen Bereichen, wie z.B. Friseure, müssen ihren Betrieb ruhen lassen.

Verhalten weitgehend vorbildlich

„Diese Maßnahmen sind einschneidend. Dennoch bitte ich die Regelungen unbedingt zu beachten. Das bisherige Verhalten der Brilonerinnen und Briloner ist weit überwiegend vorbildlich“, so Bürgermeister Dr. Bartsch. In Brilon gelinge es bisher, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Noch immer gebe es im Stadtgebiet Brilon nur einen bestätigten Infektionsfall, 17 Personen stünden in häuslicher Quarantäne. Der Bürgermeister weiter: „Diese Zahlen zu halten sollte Grund genug für uns alle sein, die nunmehr notwendigen Maßnahmen strikt zu befolgen.“

Alle aktuellen Informationen rund um das Thema „Corona“ und die Auswirkungen auf das Leben in Brilon finden Sie im Internet unter www.brilon.de. Außerdem steht unter 02961-794-123 die Corona-Hotline der Stadtverwaltung zur Verfügung. Neben den Mitarbeitern, die per Telefon oder E-Mail zur Verfügung stehen, können Bürger unter www.brilon.de das Dienstleistungsportal nutzen, in dem aktuell über 60 Online-Dienste angeboten werden.