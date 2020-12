Corona im Altkreis Brilon: DRK benötigt weiter Blutspenden

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das DRK auf Blutspenden angewiesen. Wegen des Corona-Virius finden die Termine allerdings unter besonderen Schutzmaßnahmen statt.

Der DRK-Blutspendedienst West bietet weiter Bluspendetermine im Altkreis Brilon an. Wie das trotz Corona-Pandemie sicher möglich ist.

Altkreis Brilon. Blutspenden werden auch in Zeiten der dringend gebraucht. Das macht Stephan Jorewitz, Pressesprecher des DRK-Blutspende-Dienstes West in Hagen deutlich. Deshalb werden auch weiterhin Blutspende-Termine im Altkreis Brilon angeboten. Im Januar gibt es in verschiedenen Orten die Möglichkeit, Blut zu spenden. Natürlich mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehört auch, dass alle, die Spenden möchten, vorher einen Termin vereinbaren müssen.

Warteschlangen vermeiden

„So wollen wir Warteschlagen vor den Türen vermeiden und größere Menschenansammlungen verhindern“, erklärt der DRK-Sprecher. In Brilon zum Beispiel ist bereits schon einmal eine Blutspende-Aktion mit Terminvereinbarungen durchgeführt worden, für andere Orte wird das im Januar eine Neuerung sein. Die Blutabnahme findet im 15-Minuten-Takt statt. Und statt der sonst üblichen Stärkung nach der Blutspende gibt es inzwischen ein Lunch-Paket zum Mitnehmen

Natürlich gibt es eine ganze Reihe von zusätzlichen Regelungen, die aufgrund der aktuellen Corona-Situation eingehalten werden müssen. Selbstverständlich sollten alle, die Spenden möchten, frei von Erkältungs- und Grippesymptomen sein. Personen, die Blut spenden wollen, benötigen eine geeignete Mund- und Nasenbedeckung. Geeignet sind Masken aus dem medizinischen Fachhandel, selbstgenähte Masken oder auch Schals oder Buffs, die den Mund- und Nasenbereich des Trägers abdecken. Außerdem werden spendenwillige Personen, gebeten, einen eigenen Kugelschreiber oder Stift mit zur Blutspende zu bringen.

Wer darf spenden?

Das DRK weist darauf hin, dass alle Entnahme-Teams mit Gesichtsschilden, MNS-Masken und Plexiglasschilden ausgerüstet werden. Und natürlich werde auf allen Terminen darauf geachtet, dass die Sicherheitsabstände von 1,5 bis 2 Metern eingehalten werden.

Eine Frage, die sich mit Blick auf das Corona-Virus sicher viele stellen, ist, ob eine Übertragung durch eine Bluttransfusion möglich ist. Der DRK-Blutspendedienst West schreibt dazu auf seiner Internet-Seite: „Es gibt keine dokumentierte Übertragung eines SARS-CoV-2-Virus an einen Transfusionsempfänger per Bluttransfusion.“ Und auch nach einer Impfung mit einem SARS-CoV-2-Impfstoff sei keine Rückstellung von der Spende erforderlich, sofern es sich um gesunde Spender handele, die keine Symptome eines Infektes aufweisen. Außerdem finden sich dort folgende Regelungen: Personen, die mit dem Coronavirus infiziert oder gar daran erkrankt sind, müssen bis vier Wochen nach Ausheilung warten, bevor Sie wieder Blut spenden dürfen. Personen mit einem gesicherten Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten sowie COVID-19-Erkrankten werden für mindestens zwei Wochen nach dem letzten Kontakt von der Spende zurückgestellt.

Sicherheit

In der ersten Phase der Corona-Pandemie im Frühjahr sind, so berichtet DRK-Pressesprecher Stephan Jorewitz, viele Blutspende-Termine aufgrund der ausgefallen. Inzwischen finden die Veranstaltungen aber wieder regelmäßig statt. Auch viele Menschen, die bereit sind, durch ihre Blutspende Leben zu retten, waren in den vergangenen Monaten verunsichert und zurückhaltend. Deshalb appelliert Stephan Jorewitz: „Alle, die sich gesund und fit fühlen, sollten zur Blutspende gehen. Wir brauchen dringend auch weiterhin Spenden.“ Er versichert: „Sie brauchen keine Angst vor einer Ansteckung zu haben. Zur Blutspende zu gehen ist nicht unsicherer als wenn ich einkaufen gehe.“

Blutspende-Termine im Altkreis Brilon

Im Januar 2021 sind folgende Blutspende-Termine im Altkreis Brilon geplant: Brilon:4. Januar, von 15 bis 20 Uhr, Schützenhalle; Medebach: 18. Januar, 16.30 bis 20 Uhr, Schützenhalle; Niedersfeld: 19. Januar, 17 bis 20 Uhr, Grundschule; Meerhof: 27. Januar, 17 bis 20 Uhr, Schützenhalle; Züschen: 28. Januar, 17 bis 20 Uhr, Schützenhalle. Die Anmeldung zu allen Terminen ist möglich unter: www.blutspende.jetzt.de oder unter www.spenderservice.de sowie telefonisch unter der Hotline: 0800-119411. Dort gibt es auch alle Infos rund um das Thema Blutspende mit Blick auf die Corona-Pandemie und unter welchen Voraussetzungen eine Spende möglich ist.