Corona: Hilfsangebote in Winterberg und den Dörfern

Winterberg. Füreinander da sein: Dieses Hilfsangebot gibt es in Winterbergs Kernstadt, aber auch in den Dörfern. Überall ist die Hilfe inzwischen angelaufen.

Füreinander da sein, sich gegenseitig unterstützen und Hilfsangebote vernetzen - das ist auch das Ziel zahlreicher Corona-Hilfsangebote, die in den Winterberger Ortsteilen angelaufen sind. Es geht darum, älteren Menschen, Erkrankten und Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind, zu helfen, für sie einzukaufen, Medikamente zu besorgen oder Telefonkontakt zu ihnen zu halten.

In Siedlinghausen ist unter dem Stichwort „Wir füreinander Siedlinghausen“ vor einer Woche das Bürgerhilfe-Telefon gestartet. Menschen, die Hilfe brauchen oder selbst ihre Hilfe anbieten wollen, können sich melden unter der Servicenummer 02983 9743985 oder per Mail an den Ortsvorsteher michaelmingeleers@t-online.de oder Pastor Engel: vikar_engel@yahoo.de

In Niedersfeld bietet die „Hitten-Hilfe“ Unterstützung an: Die Servicenummer ist die 02985 8069853 (montags bis freitags 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Helfer/innen können sich melden unter: hittenhilfe@niedersfeld.info, o rtsvorsteher@niedersfeld.info oder wb@niedersfeld.info (Winfried Borgmann).

In Züschen wurde die Bürger-Hilfe Züschen ins Leben gerufen. Die Servicenummer für Lebensmittellieferung von Lingenauber ist 02981 7369 oder per Mail an: peter.lingenauber@freenet.de (montags bis freitags 8 bis 12.30 und von 14.30 bis 18 Uhr, samstag von 8 bis 13 Uhr. Bei seelsorgerischen Anliegen kann man sich beim Pfarrbüro Winterberg, 02981/ 899 640 melden (dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 13 bis 15 Uhr und freitags von 9.30 bis 11 Uhr. Weitere Ansprechpartner bei Hilfeanfragen: Verkehrsbüro 02981 549 (montags bis samstags 10 bis 12 Uhr, montags, mittwochs und freitags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr oder bei Ortsvorsteher Edmund Tielke 02981 1253.

Altkreis Brilon Stadt Winterberg bietet Corona-Hotline an Die Stadt Winterberg schaltet eine Corona-Hotline unter 02981 800 888 . Sie ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar. Mit diesem zusätzlichen Angebot bekommen alle Bürger/innen die Möglichkeit, auf kurzem Wege Fragen zu klären, Hilfsangebote zu unterbreiten, Ideen weiterzugeben oder zu erfahren, wohin sie sich mit ihren Fragestellungen wenden müssen. Info auch unter www.rathaus-winterberg.de/corona

#GrönebachGemeinsam - auch hier gibt es eine Hilfe-Hotline: 02985-8175 (montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr odere per Mail an den Ortsvorsteher: info@josef-krevet.de

Die Bürgerhilfe Hildfeld ist telefonisch unter der Servicenummer 02985 521 erreichbar (montags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr. Die Ortsvorsteher ist per E-Mail erreichbar unter: ortsvorsteher@hildfeld.de

Die Bürgerhilfe Silbach ist telefonisch erreichbar über den Ortsvorsteher Andre Kruse: 02983 969 454 oder 0172 785 0523 oder Pastor Engel: 02983 8274 oder 0176 228 139 53.

Auch die Bürgerhilfe „Wir für Altastenberg“ bietet eine Service-Nummer an: 0151 15326994 (montags bis freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Die Bürgerhilfe Winterberg bietet die Coronahilfe Winterberg (Kernstadt) an: 02981 2875 und 0171 5788791 (montags bis freitags 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr.

Auch für Langewiese und Hoheleye gibt es ein Bürgerhilfe-Angebot: Die Servicenummern 02758 258 und 20 13 893 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr; Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Und wer persönlichen Kontakt darüber hinaus sucht, kann sich an das gesamte Pastorale Team des Pastoralverbund Winterberg wende. Ansprechpartner und Telefonnummern sind in den Pfarrnachrichten und unter www.pvwinterberg.de nachzulesen. Das Pfarrbüro Winterberg ist unter 02981-899640 erreichbar. ju

