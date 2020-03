Corona: Elf Menschen liegen im HSK mit Covid-19 in Kliniken

Hochsauerlandkreis/Brilon. Im Hochsauerland ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle im Vergleich zum Dienstag um sechs auf 166 gestiegen. Zwei Patienten sind geheilt.

Im Hochsauerlandkreis gibt es mit Stand Mittwoch, 25. März, 14 Uhr, 166 Menschen, die nachweislich mit dem neuartigen Coronaviru s infiziert sind, von denen elf stationär behandelt werden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle liegt bei sechs, die der von der Lungenkrankheit Covid-19 geheilten Menschen beträgt im HSK unverändert zwei.

Am Dienstag hatte der Hochsauerlandkreis 160 Corona-Fälle gemeldet. Am Montag gab es kreisweit 149 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Am Sonntag hatte der HSK 131 Corona-Fälle gemeldet, am Samstag waren es 116.

Einschränkungen im Schwerbehindertenrecht

Auch im Bereich Schwerbehindertenrecht kommt es zunächst bis 19. April zu Einschränkungen. Das Land NRW hat mit Erlass ab dem 25. März den Publikumsverkehr ausgesetzt. Ein persönliches Vorsprechen in der Verwaltung ist damit nicht mehr gestattet. Versorgungsärztliche Untersuchungen finden derzeit ebenfalls nicht statt. Grund hierfür ist u.a., dass mehr als zwei Drittel der Schwerbehinderten älter als 60 Jahre sind und eventuell wegen mehrerer Krankheiten gleichzeitig besonderen Risikogruppen angehören.

Die Verfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden grundsätzlich weiter bearbeitet. Von schriftlichen Erinnerungen wegen nicht erledigter Befundberichtsanforderungen an die behandelnden Ärzte wird wegen der besonderen Belastungssituation in den Praxen jedoch abgesehen. Hierdurch kann es zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung stehen weiterhin per Telefon oder Mail zur Verfügung.

Alle Infos tagesaktuell zum Coronavirus im HSK und im Altkreis Brilon finden Sie in unserem Corona-Newsblog.