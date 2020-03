Corona: Die ersten Schützenfeste im Altkreis Brilon abgesagt

Die ersten Schützenfeste im Altkreis Brilon werden jetzt schon wegen des Coronavirus abgesagt. Ein erster Überblick:

Schützenfest in Padberg

Das Schützenfest in Padberg ist wegen Corona abgesagt. Das hat nun der Vorstand in einer Mitteilung bekanntgegeben. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschieden, unser Schützenfest in diesem Jahr abzusagen. Angesichts der momentanen Situation auf unserem Kontinent wird eine solche Veranstaltung zu Christi Himmelfahrt nicht durchführbar sein“, heißt es. Als Schützenverein sehe sich der Vorstand auch in der Verantwortung, Gäste und Mitbürger zu schützen. „Die Entscheidung, unser Schützenfest abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen. Leider sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, um auch eine gewisse Planungssicherheit für alle Beteiligten zu haben.“ Der Vorstand hofft auf zahlreiche Beteiligung beim Schützenfest im nächsten Jahr.

Jubiläumsschützenfest Helminghausen

Der geschäftsführende Vorstand der Schützenbruderschaft St. Sebastianus in Helminghausen hat sich dazu entschlossen, das geplante Jubiläumsschützenfest am 15. und 16. Mai abzusagen. Die Bruderschaft blickt in diesem Jahr auf eine 125-jährige Geschichte zurück und hätte dieses Jubiläum gern im Mai gefeiert. Vom Feldgottesdienst vor der Staumauer bis zu den Fahnenschwenkern aus Nordholland war alles organisiert. Der Vorstand ist sich einig, dass angesichts der Corona-Krise eine Veranstaltung in der geplanten Größenordnung auch in naher Zukunft nicht durchführbar und verantwortbar sein wird. Das Jubiläumsschützenfest soll nun um ein Jahr auf Mai 2021 verschoben werden. Zu der Absage zu dem noch frühen Zeitpunkt hat man sich entschieden, um Planungssicherheit zu schaffen.