Der Kump in Brilon hat sich nun doch entschlossen, die Türen als Reaktion auf Corona zu schließen. „Wir sehen es als unsere Verantwortung den Kneipenbetrieb bis auf Weiteres einzustellen und somit Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Die Auflagen unter denen wir den Betrieb in dieser schwierigen Zeit aufrecht erhalten könnten halten wir für sinnvoll, besser ist es aber zuzumachen“ heißt es auf den Social Media Kanälen der Kneipe.

Zuvor hatte Besitzer Sebastian Kühne noch gehofft, seinen Laden mit starkem Fokus auf Hygiene weiterhin für Gäste zur Verfügung stellen zu können. Alle zwei Stunden sollten auch weiterhin alle Tische und die Spülkästen gewaschen werden, die Griffe am Kicker sollten schon nach jeder gespielten Runde gereinigt werden.

Briloner Kneipe hielt an Öffnungszeiten fest

Die Kunden sollten auch weiterhin ihre gewohnte Anlaufstelle vorfinden können. Öffnungszeiten waren Kühne immer heilig. Selbst zu Schützenfesten hatte er den Kump geöffnet für die wenigen, die kein Interesse an den Festlichkeiten haben.

Unsicher ist weiterhin die Situation in der Ratsschänke. Da sie als Gastronomiebetrieb gilt, könnte sie geöffnet bleiben. Auch dann würden strenge Auflagen gelten. Doch dafür müssten die Tische viel Abstand zueinander haben, etwas das nicht leicht umzusetzen ist. Und: Alle Gäste müssten noch an der Türe Angaben zu ihrer Person machen. In der Kneipe wird dann genauestens notiert, wo welcher Besucher gesessen hat. Sollte ein Besucher an Corona erkrankt sein, könnten so die anderen Gäste kontaktiert werden.

Für Inhaber Jan Mittmann klingt das nicht nach einer sinnvollen Reaktion. Die Auflagen seien nur schwer zu erfüllen und würden zusätzliche Kosten verursachen für eine eventuell ausfallende Kundschaft.