Bürgermeistersuche Winterberg: Gerücht hält sich hartnäckig

Die CDU Stadtverband Winterberg hatte Mitte Dezember beschlossen, nicht automatisch Amtsinhaber Werner Eickler zu nominieren und stattdessen ein offenes Bewerberverfahren einzuleiten. Eickler hatte auf diesen Beschluss vergrätzt reagiert und lässt bislang offen, ob er als unabhängiger Kandidat aus dem Amt heraus kandidiert. In Winterberg kursiert unterdessen hartnäckig ein bekannter Name als Favorit bei der CDU-Kandidatensuche.

Der CDU Stadtverband Winterberg hatte in seiner Stadtverbandsvorstandssitzung vom 17. Dezember beschlossen, die Nominierung für die CDU-Bürgermeisterkandidatur in Winterberg in einem Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Am 7. Februar 2020 werde dann der Kandidat gewählt, der letztlich für die CDU gegen die SPD-Kandidatin Anja Licher-Stahlschmidt in den Kommunalwahlkampf gehe.

Tourismuschef Michael Beckmann, dessen Name als möglicher CDU-Kandidat immer wieder gehandelt wird, wollte sich bislang nicht zu den Gerüchten äußern.

Auch parteilose Interessierte können sich bewerben

Interessenten für die CDU-Bürgermeisterkandidatur bis einschließlich 22. Januar ihre Bewerbung in Form eines Motivationsschreibens beim CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Sven Lucas Deimel einreichen. Eine Bewerbung kann auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Anschrift: CDU Stadtverband Winterberg, Sven Lucas Deimel Hagenstraße 15, 59955 Winterberg oder sldeimel@cdu-winterberg.de.

Auch parteilose Interessierte können sich an dem Bewerbungsverfahren beteiligen. Mitglieder anderer Parteien und anderer politischer Gruppierungen sind von dem parteiinternen Bewerbungsverfahren ausgeschlossen.

Vorstellungsrunden im Rahmen von öffentlichen Regionalkonferenzen

Vorgesehen sind Vorstellungsrunden im Rahmen von öffentlichen Regionalkonferenzen, die vom 27.-30. Januar in den Ortsteilen Niedersfeld, Siedlinghausen, Züschen und der Kernstadt Winterberg stattfinden. In den Regionalkonferenzen sollen die Bewerber ihre persönliche Motivation darlegen und vorstellen, wie sie die Geschicke der Stadt Winterberg in den nächsten Jahren gestalten wollen.

Am 7. Februar 2020 wird dann die Aufstellungsversammlung stattfinden, bei der die Kandidatin oder der Kandidat für die CDU-Bürgermeisterkandidatur im Rahmen einer Mitgliederversammlung nominiert wird. (bor/rd)