Broschüre über geologische Kostbarkeiten am Diemelsee

Marsberg/Korbach. Die Diemelsee-Region hat auch zahlreiche geologische Kostbarkeiten zu bieten. Eine neue Broschüre zeigt sie auf.

Die Diemelsee-Region lässt sich nicht nur auf dem Diemelsteig bei Wanderungen oder Spaziergängen erkunden. Es gibt auch abseits des bekannten Rundweges auf geologischem Gebiet viel zu entdecken. Welche landschaftlich-geologischen Kostbarkeiten die Region zu bieten hat, zeigt ein neuer Wanderführer. „Geologie und Landschaft der Diemelsee-Region“ heißt die neue Ausgabe in der Reihe der Geo-Führer im Nationalen Geopark GrenzWelten.

Kostenloses Heft

Das Heft zur Diemelsee-Region kann ab sofort über das Projektbüro des Geoparks, telefonisch oder per E-Mail-Anforderung, kostenfrei bezogen werden. In der Region des Diemelsees finden sich viele Naturdenkmäler, Geotope und andere Sehenswürdigkeiten.

So sieht er aus, der neue Geopark-Führer Diemelsee. Foto: wp

Vermeintlich weniger spektakuläre Aufschlüsse, Steinbrüche und Wegeprofile wurden jedoch in der Literatur bisher häufig vernachlässigt, kaum beschrieben und haben dadurch nicht die verdiente Würdigung erfahren.

Lücke geschlossen

Der neue geologische Wanderführer schließt nun diese Lücke und hilft dabei, die vielfältige Landschaft auch mit den Augen eines an der Erdgeschichte Interessierten zu lesen und zu verstehen. Der Wanderführer stammt aus der Feder des Bremer Geo-Wissenschaftlers Dr. Gerhard Fischer, der seit mehr als 30 Jahren mit Kollegen und Studierenden in die Region reist.

„Ich verstehe dieses Werk auch als ein Dankeschön an die Bewohnerinnen und Bewohner der Dörfer rund um den Diemelsee, die mich bei meinen Exkursionen stets freundlich aufgenommen haben“ ,betont der Autor.

Kooperation

In Zusammenarbeit mit dem Geopark GrenzWelten ist ein rd. 60 Seiten starkes Schriftstückentstanden, das die Leser/innen auf eine spannende Reise durch die Erdgeschichte der Region mitnimmt. Zahlreiche Erläuterungen und Abbildungen vermitteln tiefe Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Landschaft, Exkursionsziele werden anschaulich dargestellt. Das anspruchsvolle Werk richtet sich insbesondere an vorgebildete Laien, geologisch Interessierte oder Ortskundige der Diemelsee-Region. Aber auch wer Freude daran hat, beim Wandern einen ganz neuen Blick auf die Landschaft zu werfen und sich auf besondere Entdeckungen einzulassen, findet in der Schrift die richtige Begleiterin.