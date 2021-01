Briloner Sternsinger bringen Segen auf anderen Wegen

Die Briloner Sternsinger haben rund 1500 Segensbriefe zusammengestellt. In der Propsteikirche wirken sie an diesem Wochenende in zwei Gottesdiensten mit.

Brilon Auf den Gang von Haus zu Haus, das Singen und das Anbringen der traditionellen C+M+B-Botschaft müssen wir in diesem Jahr ja verzichten.

Brilon. Festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind rund um den 6. Januar normalerweise die Sternsinger unterwegs, um den Segen zu den Menschen zu bringen und für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt zu sammeln. Das ist in diesem Jahr auf Grund der Corona-Situation jedoch nicht möglich.

Doch der Segen für das neue Jahr sei in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je, sind sich die Sternsinger in der Briloner Kernstadt einig. Unter dem bundesweiten Motto „Heller denn je - Die Welt braucht eine frohe Botschaft“ haben sie sich zusammen mit dem zehnköpfigen Organisationsteam verschiedene Formate einfallen lassen, um den Segen sicher und kontaktlos zu den Menschen zu bringen.

1500 Segensbriefe zusammengestellt

Über 1.500 Segensbriefe wurden von den Sternsingern in den letzten Tagen zuhause zusammengestellt und in Gottesdiensten gesegnet. Darin enthalten ist ein Aufkleber mit dem Segensspruch, ein persönlicher Gruß der Sternsinger und Informationen, wie für Kinder in Not gespendet werden kann. Die Spenden der bundesweiten Aktion Dreikönigsingen gehen an Kinder-Hilfsprojekte in rund 100 Länder weltweit.

Solange der Vorrat reicht

Die Briefe liegen nun seit einigen Tagen in den Briloner Kirchen aus und seien sehr gefragt, so das Organisationsteam. Zusätzlich können sie in einigen momentan geöffneten Geschäften mitgenommen werden, solange der Vorrat reicht. Wo genau Segensbriefe bereitstehen, kann unter www.pastoralverbund-brilon.de nachgeschaut werden. Menschen, die momentan nicht rausgehen können oder wollen, können den Segensbrief über den Anrufbeantworter des Pfarrbüros (02961 908 555) anfordern. Ein Sternsinger wird diesen anschließend in den Briefkasten einwerfen.

Sternsinger wirken in zwei Gottesdiensten mit

In den Gottesdiensten in der Propsteikirche am Samstag, 9. Januar, um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr gibt es die Gelegenheit, die Sternsinger live zu erleben. Während der Gottesdienste gelten die bestehenden Abstands- und Hygienevorschriften.

„Den Sternsingern und uns war wichtig, dass die Aktion nicht ausfällt. Wir hoffen, dass der Segen für das neue Jahr alle Menschen über die verschiedenen Kanäle erreicht.“, so Jan Hilkenbach vom Organisationsteam. Dieses lud die Briloner Sternsinger außerdem vorab zu einem digitalen Vorbereitungstreffen ein, bei dem die rund 40 Teilnehmer erfuhren, wie sie mit ihrem Engagement dazu beitragen, betroffene Kinder zu stützen und zu stärken. Denn beim Sternsingen gehe es um viel mehr als um das Sammeln von Geld, meint Jan Hilkenbach.

