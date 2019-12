Briloner Schüler werden Weihnachtselfen und retten Leben

Gerade Weihnachten sollte man nicht nur an sich denken, sondern auch Gutes für andere tun. Passend zu der weihnachtlichen Aktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) „Werde auch Du ein Weihnachtself!“, hat das Gymnasium Petrinum zum ersten Mal eine Registrierungsaktion durchgeführt.

Zu Beginn gab es verpflichtend für die Oberstufe eine Informationsveranstaltung in der Turnhalle, wo die Volontärin der DKMS sich und die Organisation vorgestellt hat. Außerdem wurde über Blutkrebs (Leukämie) aufgeklärt und über die Möglichkeit, wie man Leben retten kann.

Den Lebensretter treffen

Durch die Stammzellen-, bzw. Knochenmarkspende kann man einem fremden Menschen eine Chance auf ein neues Leben geben. Dafür muss ein genetischer Zwilling gefunden werden. Die Spende läuft anonym ab und nach drei Monaten bekommt man die ersten Infos, ob die Transplantation erfolgreich verlief.

Altkreis Brilon Spender werden Stammzellenspender kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren werden. Seit Oktober 2017 erfolgt die Typisierung nicht mehr über eine Blutentnahme, sondern über einen Wangenschleimhautabstrich mit einem speziellen medizinischen Wattestäbchen, so genannten „Buccal Swabs“.

Nach zwei Jahren kann man nach Einverständnis von beiden Seiten den Empfänger kontaktieren und gegebenenfalls auch treffen. Das Gefühl, seinen Lebensretter kennenlernen zu dürfen, muss sicherlich einzigartig sein.

In der Briloner Turnhalle kam noch Michael zu Besuch, welcher selbst schon spenden durfte und über den Ablauf und seinen Erfahrungen berichtet hat. Zwar durchlebt das jeder anders, aber das sollte niemanden vom Spenden abhalten. Man wird durchgängig von der DKMS betreut und hat somit immer einen Ansprechpartner.

60 Schüler/innen machten mit

Bei der Aktion am Petrinum haben sich insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler registrieren lassen Mit so vielen wurde nicht gerechnet, da nur über 17-Jährige teilnehmen durften. Organisiert wurde die Aktion von der Schülervertretung des Gymnasiums und sie wird auch in den nächsten Jahren noch fortgesetzt.

Schaut gerne bei der Instagramseite oder der Homepage der DKMS vorbei, um weiteres Infomaterial zu bekommen. Man kann sich das Typisierungs-Set nach Hause schicken lassen und innerhalb weniger Minuten ist man fertig und kann das Set wieder zurück schicken.

Das kostbarste Geschenk zu Weihnachten ist es, leben zu dürfen, dafür ist jedoch jede Hilfe wichtig. Unter #elfengesucht könnt ihr ein Foto mit dem DKMS-Weihnachtself teilen und somit auf die Aktion aufmerksam machen.