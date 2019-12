Soziales Briloner Caritas bundesweit Spitzenreiter in Focus-Studie

Brilon/Hamburg. Die Alten- und Krankenhilfe der Briloner Caritas ist Spitze. 2400 Unternehmen wurden in den verschiedenen Kategorien für die Studie untersucht.

Briloner Caritas bundesweit Spitzenreiter in Focus-Studie

Bei der bundesweiten Studie „Top Karrierechancen Pflege und Gesundheit“, die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführt hat, hat die Caritas Alten- und Krankenhilfe Brilon bei den Anbietern stationärer und ambulanter Pflege den ersten Platz belegt. Generell bieten nach dieser Studie kirchliche und gemeinnützige Arbeitgeber die besten Karriereaussichten für Pflegekräfte und Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen. Das teilte das IMWF am Dienstag mit.

Für die Studie wurden rund 2.400 Unternehmen aus dem sozialen Sektor mit Sitz in Deutschland untersucht. Interne Karriere-Aspekte der Unternehmen wie Bezahlung, Weiterbildungsangebote, Aufstiegschancen sowie Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurden erfasst. Die Reputation der Unternehmen in den Kategorien Karriere, Unternehmenskultur und Arbeitsklima wurde durch eine Social-Listening-Analyse gemessen.

Ein Jahr lang Daten erhoben

Dazu wurden 438 Millionen öffentliche Online-Quellen inklusive Social Media nach Nennungen der untersuchten Unternehmen im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. September 2019 durchsucht und mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (neuronale Netze) analysiert, den Themenfeldern zugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, negative oder neutrale Tonalität unterzogen.

Die Ergebnisse beider Erhebungen wurden zusammengefasst und branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet.

Mit dem Siegel „Top Karrierechancen Pflege und Gesundheit“ wurden 50 der 2.400 untersuchten Unternehmen ausgezeichnet, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung ihrer Branche erreichen. IMWF - Institut für Management- und Wirtschaftsforschung - versteht sich als Plattform, auf der Kontakte zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind. Es will Brückenschläge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft initiieren. Infos: www.imwf.de