Briloner Bürgerliste mit neuen Spitzenkandidaten

Die Briloner Bürgerliste (BBL) geht mit neuen Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl: (von links) Annette Loos, Tilman Humpert und Frauke Müthing

Brilon. Mit einer eigenen Bürgermeisterkandidatin und neuen Spitzenkandidaten stellt sich die Briloner Bürgerliste (BBL) für die Kommunalwahl auf.

Wachablösung bei der Briloner Bürgerliste: Die beiden langjährigen Ratsmitglieder Christiane Kretzschmar und Reinhard Loos haben die Spitzenplätze geräumt und treten nur noch als Zählkandidaten in ihren Wahlkreisen an.

Als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl stellte die BBL Frauke Müthing, bisher als sachkundige Bürgerin für die BBL im Sport- und Schulausschuss tätig, auf.

Auf Platz 1 der Reserveliste - vor sechs Jahren zogen die ersten beiden, davor waren es drei - ist die Briloner Ärztin Annette Loos. Ihr folgen Frauke Müthing und Tilman Humpert. Unter den für die Reserveliste nominierten 15 Personen sind acht Frauen.

Alle 19 Wahlbezirke besetzt

Die BBL wird am 13. September in allen 19 Wahlbezirken der Stadt Brilon antreten. Wie die BBL mitteilt, sei ein Team aus kommunalpolitisch erfahrenen Kandidaten und aus Neueinsteigern gebildet worden. Die BBL möchte damit „auch in der nächsten Wahlperiode des Rates ihre soziale und ökologische Politik für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt fortsetzen“. Ein wichtiges Ziel sei es, für Transparenz der kommunalpolitischen Entscheidungen und des Handelns der Stadtverwaltung zu sorgen.

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_dem_Altkreis_Brilon{esc#225910615}[teaser]

Weitere Ziele sind z.B. die Vermeidung von Schotter-Vorgärten, keine Verwendung von Pflanzengiften auf öffentlichen Flächen, der Einsatz für Naturschutz und Tierschutz, nachhaltige Waldwirtschaft, der Ausbau des Radwegenetzes, die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Einrichtung eines städtischen Jugendamtes.