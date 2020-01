Brilon. Eine Frau soll in Winterberg von ihrem Ex vergewaltigt worden sein. Der Prozess findet in Brilon statt. Neun Kinder haben sie, eines starb.

Brilon: Wurde Frau von ihrem Ex-Freund vergewaltigt?

Das Verfahren gegen einen 52-jährigen Mann vor dem Briloner Schöffengericht geht am 16. Januar weiter. Mit einem Urteil ist vermutlich nicht vor Monatsende zu rechnen. In dem Verfahren wirft seine frühere Lebensgefährtin dem Mann Vergewaltigung vor.

Beim jüngsten Verhandlungstag am Donnerstag ging es um den Austausch von Mails zwischen dem Angeklagten und der mutmaßlich Geschädigten. Die Frau wirft ihrem Ex vor, sie im Oktober 2013 in ihrer Wohnung im Raum Winterberg vergewaltigt zu haben.

Ex-Paar hat zusammen neun Kinder

Die beiden haben eine weit zurück reichende Vergangenheit, kennen sich seit 23 Jahren, in denen sie immer wieder mal zusammen und mal getrennt waren. Neun Kinder haben sie gemeinsam, eines davon verstarb 2014 unter tragischen Umständen.

Zwei weitere Verfahren in dem Zusammenhang

Im Sommer 2018 war die Frau deshalb nach einem Prozess-Marathon u.a. wegen Körperverletzung mit Todesfolge vom Schwurgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Eine Revision wurde verworfen. Ihr Anwalt Stephan Lucas aus München versuchte in jenem und versucht auch in diesem Verfahren, dem Mann eine Mitschuld am Tod des Kindes nachzuweisen.

Klägerin und Angeklagter dieses Verfahrens vor dem Briloner Schöffengericht treten übrigens in einem weiteren Prozess, der zurzeit vor dem Landgericht Arnsberg geführt wird, als Nebenkläger auf. Dort muss sich eine Jugendamtsmitarbeitern des HSK in einem Berufungsverfahren verantworten. Sie hatte die Familie betreut. Das Amtsgericht Medebach hatte der jungen Frau in erster Instanz eine Mitschuld am Tod des kleinen Jungen gegeben. Gegen den Richterspruch hatte sowohl die Mitarbeiterin als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Auch das Verfahren läuft seit einigen Monaten. Die Jugendamtsmitarbeiterin möchte vollständig rehabilitiert werden.