Rund um Buchführung und betriebswirtschaftliches Fachwissen gibt es sie schon, jetzt gehen auch Sprachkurse, Wellnessangebote und sogar das Weinseminare online.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg weitet wegen der Corona-Krise ab sofort seine Webinare aus. „Wir sind ja im Dienst, uns fehlen nur die Teilnehmer“, sagt VHS-Leiter Michael Klaucke. Das soll sich ändern.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche die Kursteilnehmer durchweg registriert wurden, um eine etwaige Infektionskette zurückverfolgen zu können, ruht der Präsenzbetrieb nun komplett. Zum Start und zum Testen der Webinare für alle stellt die VHS die speziellen Firmensprachkurse um. Das sind Angebote, mit denen heimische Unternehmen ausgesuchten Mitarbeitern vorwiegend Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht ermöglichen. Dabei handelt es sich um Einzel- oder Kleingruppenschulungen.

Technisches Equipment an der VHS vorhanden

Auf VHS-Seite ist das erforderliche technische Equipment vorhanden: vom Videokonferenz-System über separate per Fernbedienung steuerbare Kameras, auch solche speziell für Dokumente, es gibt Flachbildschirme als virtuelle Tafel, Rechner und Beleuchtung bis hin zur speziellen didaktischen Software. Auf der Teilnehmerseite reichen ein PC oder Laptop mit Kamera oder das Smartphone zur interaktiven Kommunikation mit dem Dozenten. Das Zuschalten erfolgt über einen Link.

Der Dozent steuert das Unterrichtsgeschehen, er kann sich bei Bedarf auf einen Teilnehmer konzentrieren und dazu die anderen ausblenden, er entscheidet, wer für wen zu sehen oder zu hören ist. Die Online-Zeiten orientieren sich zum Start an den im Programm festgelegten Terminen. Allerdings können die Teilnehmenden und die Dozenten untereinander abstimmen, wann es für die Gruppe am besten passt.

Programm soll wachsen

Aus dieser krisenbedingten Situation soll, sagt Michael Klaucke, einmal ein „richtiges Programm“ entstehen. Und zwar eins, das sich von Youtube-Tutorials vor allem dadurch abhebt, dass niemand nicht alleine vor dem Bildschirm sitzt, sondern alle in der Gruppe miteinander kommunizieren können.

Das probiert jetzt zum Beispiel Dirk Mündelein mit Qi Gong und Karate aus. „Tisch beiseite rücken, Teppich ausrollen und los geht’s“, meint VHS-Leiter Michael Klaucke. Zu dem Kurs wird für den Dozenten im VHS-Haus an der Kreuziger Mauer provisorisch ein kleines Studio eingerichtet.

Sicherheitsvorkehrungen am Platz

Zuhause, empfiehlt Dirk Mündelein, der auch ein hervorragender Jazz-Gitarrist ist, mit einem Schmunzeln, möge man auch auf den erforderlichen Platz achten - nicht dass beim Karate versehentlich die Tischplatte zerlegt wird.

Per Fernbedienung kann der Dozent die Kameraeinstellungen entweder frei steuern oder die vorher festgelegten Blickwinkel wie Totale oder Nahaufnahme abrufen, er selbst verfolgt sich auf dem Bildschirm an der Wand.

Sprachkurs live aus Spanien

Altkreis Brilon Kurse frei und kostenlos Das jetzt aus der Not heraus gestartete Angebot ist für jedermann frei und kostenlos zugänglich. Näheres dazu wird auf der Homepage www.vhs-bmo.de veröffentlich.

Bis zu 100 Teilnehmer könnten mit der jetzt vorhandenen Technik in zwei parallel laufende Webinaren zugeschaltet werden. Diese „kollaborierende Arbeit“ (Klaucke) eröffnet auch auf Dozentenseite der VHS neue Möglichkeiten. So stehe man bereits in Kontakt mit der früheren Leiterin von Spanisch-Kursen. Die Muttersprachlerin ist inzwischen wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt. Via Webinar, sagt Michael Klaucke, könne sie den Kurs künftig ja auch von Spanien aus leiten.

In den nächsten Tagen werden weitere Kurse online angeboten. Am Dienstag vor Ort in der VHS war auch David Porcelli, Dozent von Weinseminaren und Kursen über die italienische Küche. Die zu verkostenden Weine, sagt Michael Klaucke, stammen aus der Bürener Weinhandlung des Dozenten und können dort für die Lieferung nach Hause bestellt werden.

Weine aus dem Piemont und Kampanien

In seinem aktuellen Seminar verkostet er diesmal einen Prosecco spumante sowie einen weißen Gavi di Gavi aus dem Piemont und einen roten Aglianico aus Kampanien, jede Flasche für unter zehn Euro. Es gehe darum, den Wein „zu erklären und zu verstehen“, sagt der Kenner. Das geht natürlich nicht ohne zu probieren. Da darf es im Wein-Webinar ruhig ein Schluck mehr sein. Denn danach braucht ja niemand mehr noch zu fahren.