Brilon: Verurteilung wegen Vergewaltigung im Raum Winterberg

„Wir wissen alle, dass dieses Urteil nicht das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist“, sagte Richter Schwens am Donnerstag zum Ende eines mehrtägigen Vergewaltigungsprozesses am Amtsgericht in Brilon. Er verurteilte einen Mann aus Bremen wegen Vergewaltigung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin aus dem Raum Winterberg zu einer Haftstrafe.

Allerdings: Der erfahrene Jurist ist glaubt, dass das Urteil nur ein Zwischenstopp ist auf dem Weg zu einem Berufungs- oder Revisionsverfahren. Keine der Parteien werde sich mit der Rechtsprechung zufrieden geben.

Gemeinsames Kind verstarb im Raum Winterberg

Schwens allerdings hält es für erwiesen, dass der Angeklagte die heute 42-jährige Frau im Oktober 2013 in ihrer Wohnung vergewaltigt hat. Der mutmaßliche Täter und das mutmaßliche Opfer haben eine weit zurück reichende gemeinsame Vergangenheit. Sie kennen sich seit 23 Jahren, in denen sie immer wieder zusammen und wieder getrennt waren. Neun Kinder haben sie gemeinsam, eines verstarb unter tragischen Umständen 2014.

Das mittlerweile rechtskräftig abgeschlossene Verfahren, in dem die Frau wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall und Körperverletzung durch Unterlassen zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, war mehrfach auch Thema in dem Vergewaltigungsprozess.

Geschädigte kann nicht mehr im Bett schlafen

Am letzten Verhandlungstag sollten weitere zwei Zeugen die Tatvorwürfe untermauern. Ein ehemaliger Lebensgefährte der Geschädigten sagte aus, dass sich die Frau zu Beginn ihrer Beziehung körperlich distanziert gezeigt habe. In einem Brief hätte sie die Gründe genannt: eine Vergewaltigung durch ihren Ex. Den Brief konnte er nicht mehr vorlegen.

Altkreis Brilon Bis wann eine Vergewaltigung angezeigt werden kann Im Falle von Vergewaltigung (oder schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern) beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Allerdings beginnt diese Verjährung frühestens mit Ablauf des 30. Lebensjahres, sprich wer im Alter von 5, 15 oder 29 Jahren vergewaltigt oder schwer sexuell missbraucht wird, kann bis er 50 Jahre alt ist, Anzeige erstatten oder die Staatsanwaltschaft Anklage erheben.

„Damit erklärte sich mir auch, wieso sie nicht in ihrem Bett geschlafen hatte, sondern immer auf der Couch. Das hatte ich zuvor nicht verstehen können“, sagte der Zeuge. In ihrem eigenen Bett fühlte sich die Geschädigte nach dem Vorfall nie wieder wohl.

Angeklagter erzählt Zeugin von Vorfällen

Auch eine ehemalige Nachbarin des Angeklagten trat in den Zeugenstand. Ihr gegenüber habe er Teile des Vorfalls geschildert. Bei dieser Aussage wurde die Vertreterin der Staatsanwaltschaft besonders hellhörig, denn in welchem Zusammenhang würde jemand von sich aus derartige Äußerungen machen? „Das kam einfach so. Wir hatten uns länger nicht gesehen und dann plauderten wir und er kam darauf, wie seine ehemalige Lebensgefährtin ihn ausgenommen habe und was er dagegen getan habe. Ich habe dann ganz schockiert geguckt. Daraufhin sagte er, dass er es doch nicht gemacht habe“, erklärt die Zeugin.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft waren damit auch letzte Zweifel ausgeräumt. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Rechtsanwalt Stephan Lucas, der die Geschädigte als Nebenklägervertreter unterstützt, schloss sich den Ausführungen an.

Anwalt glaub an Unschuld

Rechtsanwalt Felix Füchtmeier, der den Angeklagten vor Gericht vertrat, konnte indes im Rahmen der Hauptverhandlung keine Beweise für eine Schuld seines Angeklagten erkennen. „Die Zeugin hat keine Panikreaktion gezeigt, sich nicht gewehrt oder die Flucht angetreten. Sie hat es über sich ergehen lassen. Sie war bei keinem Arzt und hat sich niemanden anvertraut. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Richter Schwens schloss sich in der Schuldfrage der Staatsanwaltschaft an. Er verurteilte den 52-Jährigen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Angeklagte kündigte noch im Gerichtssaal an, dass er in Berufung gehen will. „Ich glaube, dass Sie sich in ein paar Monaten alle wiedersehen werden“, sagte Schwens.