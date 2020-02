Brilon: Nutzt Krankenhaus Cytotec zur Geburtseinleitung?

Eine Tablette des Medikaments Cytotec soll laut Packungsbeilage die Magenschleimhaut schützen und die Produktion von Säure reduzieren. Schwangere erhalten das Mittel in der Geburtsmedizin, wenn der Körper den Geburtsvorgang nicht von alleine einleitet. Aber dafür ist die Tablette gar nicht zugelassen. Auch in Brilon kommt das Medikament zum Einsatz, obwohl es gefährliche Folgen haben kann.

In Deutschland und Frankreich ziehen Frauen vor Gericht, weil Todesfälle aufgrund von Komplikationen nach der Einnahme der Tablette aufgetreten sind. Das geht aus Gutachten hervor, die dem Bayrischen Rundfunk (BR) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) vorliegen.

Hälfte der Kliniken setzt auf Cytotec

Dass Cytotec Kontraktionen in der Gebärmutter auslösen kann, entdeckten Ärzte zufällig, hoch Dosiert könnte es auch für Abtreibungen eingesetzt werden. Laut einer bisher unveröffentlichten Umfrage der Universität Lübeck verwendet die Hälfte der deutschen Kliniken das Mittel zur Einleitung der Geburt. Diese Anwendung ist im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit zulässig und wird im Fachjargon „Off-Label-Use“ genannt.

Altkreis Brilon Das Off-Label-Verfahren Das Off-Label-Verfahren kommt häufig auch in der Kinderheilkunde zum Einsatz. Denn gerade bei Schwangeren und Kindern sind Medikamententests, die für eine Zulassung nötig wären, aus ethischen Gründen hochproblematisch. Kommt es bei der Einnahme der Mittel zu Schädigungen durch Nebenwirkungen, haften die Ärzte dafür selbst.

„Vermutlich benutzen es sogar mehr als die Hälfte der Kliniken“, sagt Dr. med. Thomas Laker, Facharzt für Gynäkologie im Maria Hilf Krankenhaus Brilon, „ich bin seit über 30 Jahren in der Geburtshilfe und kenne viele Mittel und erlebe es eigentlich genau umgekehrt. Die Überstimulationen der Gebärmutter treten mit den zugelassenen Medikamenten auf.“

Keine negativen Vorkommnisse in Brilon

Er gibt an, dass es in seiner Zeit als Mediziner noch zu keinen Folgen für Mutter oder Kind kam, nachdem Cytotec verabreicht wurde, „daher halte ich diese Diskussion für Quatsch“, sagt Laker. Großer Vorteil des Medikamentes ist seiner Meinung nach, dass es oral eingenommen wird und nicht vaginal Anwendung findet, wodurch Infektionen entstehen könnten.

Der Hersteller Searl, der heute zu Pfizer gehört, warnte bereits vor zwanzig Jahren vor den Gefahren des Medikaments in der Geburtshilfe. „Zu den schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die nach der Off-Label-Anwendung von Cytotec bei schwangeren Frauen gemeldet wurden, gehören der Tod der Mutter oder des Fötus; eine Überstimulation der Gebärmutter, Ruptur oder Perforation der Gebärmutter“, hieß es damals in einem Schreiben an Ärzte.

Abstände zwischen Dosierungen variieren

„Es ist ein weltweit anerkanntes Medikament und die Wirkung ist für meine Begriffe unbedenklich“, erklärt Laker, „die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat es als essenzielles Medikament in der Geburtenhilfe bezeichnet. Das ist kein dünnes Eis.“

Die WHO empfiehlt Dosen von höchstens 25 Mikrogramm für den Wirkstoff Misoprostol, der in dem Medikament Cytotec steckt. Laut Laker gehen die Empfehlungen aber je nach Quelle auseinander, wenn es um die Abstände zwischen den Dosierungen geht.

Aufklärung gesetzlich vorgeschrieben

Wenden Ärzte Cytotec im Off-Label-Use an, sind sie gesetzlich verpflichtet, explizit darüber aufzuklären sowie die Risiken und Nebenwirkungen anzusprechen. „Die Patienten werden im vollen Umfang aufgeklärt und wenn sie sich gegen das Mittel aussprechen, dann muss es auch nicht eingenommen werden. Aber auch bei Alternativen riskiert man eine Überstimulation. Die Nebenwirkungen bleiben erhalten“, beschreibt Laker die Situation für die werdenden Mütter.

Der Pharmahersteller Pfizer hat Cytotec bereits 2006 in Deutschland „aus ethischen Gründen vom Markt genommen“. Die Zulassung für Deutschland sei zurückgegeben worden, weil der Missbrauch so hoch war, erklärte Pfizer damals im Gemeinsamen Bundesausschuss. Ärzte und Apotheken das Medikament seitdem aus anderen europäischen Ländern importieren.

Keine Behörde warnt in Deutschland vor Cytotec

In Deutschland warnt bisher keine Behörde vor dem Einsatz von Cytotec zur Einleitung der Geburt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) kennt nach BR- und SZ-Recherchen das Ausmaß der Probleme nicht. Das liegt an einer Überwachungslücke, an fehlenden Meldungen. Denn Ärzte sind nicht gesetzlich verpflichtet, Risiken und Nebenwirkungen den Behörden zu melden. Das muss nur der Hersteller tun.

Laker: „Ich verwende das Medikament seit Jahrzehnten und schwöre darauf. Ich kenne den breiten Umgang damit und weiß, dass es nicht unkontrollierbar ist. Die Berichte schüren Angst vor einem gut erprobten Hilfsmittel.“