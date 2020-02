Brilon: Wie berechtigt ist Kritik an Kosten für Abfalleimer?

Die Stadt des Waldes putzt sich heraus. Schließlich werden im Sommer zum Internationalen Hansetag zigtausend Teilnehmer und Besucher in Brilon erwartet. Die Deutsche Bahn hübscht für 100.000 Euro die Unterführung und die Bahnsteige im Bahnhof Brilon-Wald auf.

Und auch der Stadtkern erhält drei Jahrzehnte nach der Verkehrsberuhigung und dem Bau der Fußgängerzone eine Frischzellenkur. In der „Kurpromenade“, das ist die gegenüber der Propsteikirche von der Derkeren Straße abzweigende, für den Durchgangsverkehr gesperrte Niedere Straße, sind bereits die Holzauflagen der Bänke demontiert worden. Hier sowie rund um den Marktplatz und in der Fußgängerzone werden die Bänke und die Rondelle erneuert.

Zwei Modellvarianten

Und was demnächst besonders ins Auge fallen wird: die neuen Abfallbehälter. Die grünen Plastik-Tonnen haben ausgedient. Ihr Ersatz ist aus eisenglimmergrau pulverbeschichtetem Stahlblech. Insgesamt 46 neue Abfallbehälter hat die Stadt in zwei Versionen von zwei verschiedenen Herstellern geordert. 16 für die Fußgängerzone und 30 für den Altstadtbereich.

Mit diesen beiden Mülleimer-Modellen wird die Innenstadt möbliert. Der linke kommt in die Fußgängerzone, der rechte in die anderen Straßen der Innenstadt. Foto: Fotos: Unternehmen

In der Fußgängerzone und rund ums Rathaus werden 55-Liter-Behälter aufgestellt, im historischen Stadtkern innerhalb der Mauern sind es 90 Liter fassende Gefäße.

Über die Kosten schweigt sich die Stadtverwaltung aus. Da die Preisgestaltung „im Rahmen einer nicht-öffentlichen Ausschreibung ermittelt“ worden sei, könnten „direkte Rückschlüsse auf die Einheitspreise gezogen werden“, so die Pressestelle auf eine Anfrage der WP.

Im Haushaltsplan sind unter der-Position „Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft“ 61.000 Euro angesetzt. Aus diesem Topf wird die Anschaffung beglichen.

„Kurpromenade“ 1981 angelegt

Bisher sind im Innenstandbereich drei verschiedene Sorten Mülleimer anzutreffen: 17 grüne aus Kunststoff und ebenso viele aus Blech, hinzu kommen noch 14 Uralt-Eimer mit der Holzbelattung. Diese werden durch die jetzt bestellten neuen ersetzt.

Altkreis Brilon Hansetag-Projekt In der Niederen Straße findet während der Hansetage das Projekt „Wald.Weg“ statt. Es will die vielfältigen Funktionen des Waldes anschaulich darstellen.

Die grünen Kunststoffbehälter werden, soweit noch brauchbar, anderweitig eingesetzt, und zwar als Ersatz für die außerhalb des Kernstadtbereichs befindlichen Blech- und Holzeimer.

Als im vergangenen Juli der Bau- und Planungsausschuss einstimmig den Austausch der Abfallbehälter beschloss, hatte es angesichts des Stückpreises von rund 1000 Euro netto in der Öffentlichkeit viel Kopfschütteln und viel Kritik gegeben.

Brunnen „nicht ganz geglückt“

Auf die Anschaffung der Mülleimer trifft zu, was auch schon 1981 bei der Einweihung der „Kurpromenade“ am Kirmeswochenende zur Sprache kam: „Ganz ohne Geburtswehen“ gehe in Brilon vieles nicht. 1,25 Millionen DM hatte der zuvor kontrovers diskutierte Ausbau der Straße zu einer verkehrsberuhigten, mit einem Poller abgesperrten Anliegerstraße gekostet, ein Auflage aus der Anerkennung als Luftkurort.

Der Brunnen kostete weitere 62.000 DM. „Ganz geglückt erscheint er uns nicht“, schrieb die WP damals. Die Konstruktion soll an „alte Zeiten“ und den Wasserreichtum der Stadt erinnern.