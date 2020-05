Brilon: Mann mitten in der Stadt angegriffen und ausgeraubt

Brilon. Die Tat geschah auf offener Straße in der Briloner Innenstadt. Ein Mann wird zu Boden gerissen und ausgeraubt. Das kann die Polizei bisher sagen.

In Brilon ist ein 20-jähriger Mann in der Nähe seiner Wohnung ausgeraubt worden. Gegen 4 Uhr ist er am Sonntagmorgen auf dem Weg nach Hause. In der „Derkere Straße“ im Bereich einer Pizzeria wird er von hinten angegriffen.

Drei unbekannte Personen schlagen den Mann, werfen ihn zu Boden und stehlen sein Bargeld. Anschließend laufen sie davon. Der 20-Jährige läuft danach in seine Wohnung. Die Polizei sucht er am Sonntagnachmittag auf. Täterhinweise liegen nicht vor.

